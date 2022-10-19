【甲一籃球】41歲潘志豪退役　一季打三年難為了一代控衛

「一季打三年」，這是今季球員、教練最常提到口頭禪。

三年後，永倫終算完成今季甲一的最後一戰，以71：116不敵滿貫，以第四名完季。同日，香港籃球界迎來一個時代的終結。

「香港第一控衛」、香港勇闖CBA第一人，潘志豪周三（19日）完成今季最後一場，也宣告退役完結21年球員生涯。



「對，預了是最後一場，終於完了。」豪哥還是一如往常的寡言，面對記者的問題顯得不知所措。「總結？總結什麼？我不懂得總結⋯⋯OK，幾好。」只說打球就是有贏有輸，就算輸球，有隊友相伴都是開心事，「一切都是經過。」

一代控衛潘志豪。（張倩儀攝）

一季打三年 難為了老將

2002年獲前CBA球隊明基新浪獅垂青的潘志豪，一舉成為香港首位勇闖CBA的代表人物。雖然1年後，因球隊撤回台灣，潘志豪未有續戰CBA但回流香港後，10年內率永倫7度奪得甲一總冠軍。2015年，潘志豪加盟東方「開荒」，一圓於香港成為職業球員的夢想，出戰ABL（東南亞職業籃球聯賽）為當時的冠軍班底之一。2017年再回歸母隊永倫，今年終決定將黃金戰衣卸下，完成長達21年的籃球生涯。

今場潘志豪表情輕鬆。（張倩儀攝）

今年41歲的豪哥也坦言疫情是讓自己有退役想法的原因：「打太久了這季，停下打下都挺累的，完了就好，年紀大都要休息下 。」一季三年，真的難為了球員，難為了「一代控衛」。

潘志豪後備上場。（張倩儀攝）

不平常的季軍戰

今天雖然永倫沒有明言這是潘志豪的最後一戰，但從球迷會Facebook呼籲大家穿「11號」球衣到場、「明就明」的文字中發現，今場不單是一場平常的季軍戰。

坐上換人席的一刻，球迷馬上歡呼。（張倩儀攝）

平日面無表情的豪哥，今天神情相對輕鬆，首節過半後備上陣，球迷馬上歡呼吶喊。上場季軍戰，永倫不敵滿貫錄下一負，今場若然再告負，就以場數0：2失落第三名完季，但首節落後13：32的永倫，比起急住追分，更多的是享受賽事的平靜。

雖然球迷不斷要求豪哥起手，但豪哥仍然配合戰術。（張倩儀攝）

每次豪哥接球，球迷都會起哄鼓勵起手，雖然豪哥全場三分6射未有命中，但每一球都贏盡球迷掌聲。他沒有因為這場是生涯最後一役而堅持要自己起手，反而是像平常一樣，配合戰術為隊友製造機會，即使是場外的叫喊「射呀！」也絲毫影響不到他的堅定。

場上，潘志豪不時和後輩閒聊。（張倩儀攝）

公開表揚潘志豪 難掩害羞一面

第四節最後5分鐘，底線開球前，籃球總會總幹事朱春生「開咪」表示這將會潘志豪最後一場甲一賽事，數出他的籃球生平指對香港籃球界貢獻良多。

41歲的潘志豪坦言一季打三年真的太久。（張倩儀攝）

事後豪哥笑說：「受寵若驚，驚驚地，不知道發生什麼事，哈哈。」接着說，「很開心，多謝。」當時站在籃下的豪哥，只尷尬地笑笑，接受球員與全場球迷用掌聲表達敬意，就連板櫈上的對手、隊友都起立拍手，只開球前更與多年兄弟方誠義、周迎堅擊掌。

賽後，不論勝負，兩隊球員都只顧與潘志豪合影。（張倩儀攝）

與勝負無關 屬於潘志豪的一夜

今場永倫沒有逆轉勝，甚至最後大敗71：116，但場黃、綠兩隊都是沒有因勝負而表現失落或興奮，只顧「排隊」只為了趁豪哥未脫下球衣與他留一張「倩影」，就連現南華教練譚偉洋、胡國鋒，東方副領隊蔡芳裕也相繼和這舊對手合影。

全因今場的主角只有一個，就是「一代控衛」潘志豪。

潘志豪笑言暫不考慮籃球的其他角色，先休息一下。（張倩儀攝）

眾人爭取機會與潘志豪合照：

潘志豪尷尬接受掌聲：

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