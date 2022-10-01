賽馬｜蘇銘倫打茅波鬆㬹撞到騎師墮馬　停賽兩個月承認責任

歐洲馬圈本周焦點盡在周日（10月2日）舉行的法國凱旋門大賽（Prix de l'Arc de Triomphe），昨日（9月30日）發生一宗意外「熱身」。

冠軍級騎師蘇銘倫（Christophe Soumillon）在一場賽事中段為求搶位而「鬆㬹」，令同場一位騎師失去平衡而墮馬，鏡頭所見曾頭部着地，場面極為可怖。蘇銘倫事後被罰停賽，承認責任之餘卻指因為地淋而發生意外。



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蘇銘倫昨於聖格盧（Saint-Cloud）馬場1400米三級賽湯馬士拜倫錦標（Prix Thomas Bryon）上陣，賽事未過半程，尚未轉彎。蘇銘倫留守最後方，突然舉起右㬹，碰撞外側馬匹的騎師黎應揚（Rossa Ryan）。

曾來港策騎的蘇銘倫，策騎方式惹來抨擊。（Getty Images）

黎應揚被批踭後失去平衡，在鞍上拉住韁繩，左腳卻已脫離踏蹬。他的身軀擺向馬匹的外側，雙手拉住韁繩跳到草地，其時座騎仍在奔跑，速度極高。黎應揚着地後如滾地葫蘆，連環打斛斗，其中一下更見頭、頸部着地，隨後整個人滾到飛起，凌空翻滾，倒在草地上。畫面極其可怖，可幸他吉人天相，喘定過後沒有大礙，可以步離跑道。

蘇銘倫留守最後方，突然伸出右手碰撞外側騎師，引發意外。（影片截圖）

蘇銘倫的座騎是賽得第二，惟不久已被取消資格，當地馬會判罰停賽60天。蘇銘倫事後承認責任，解釋絕非有意引發意外，卻指發事件亦因場地：「我跟黎應揚搶位，當時希望向他示意，避免緊逼並保持在（同場騎師）莫雅後面。不幸場地很軟，黎應揚失去平衡而墮馬。」

蘇銘倫打茅波導致墮馬（影片截圖）

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蘇銘倫續指事發時也感驚愕，「情况可以很糟，後來確認他沒受傷，已立即跟他道歉」。他又明言理解外界的反應，事件實在不能接受，「停賽兩個月，肯定是重罰，但證據確鑿，我從不應該用手㬹保持位置，相當後悔」。

蘇銘倫停賽兩個月，但可以在凱旋門大賽上陣。（Getty Images）

黎應揚則回應指當時被撞了一下就失去平衡，「我跟馬匹完好無缺，這就足夠」。

22歲的黎應揚吉人天相，沒有大礙。（Getty Images）

蘇銘倫的停賽期由本月14日開始，故此不影響他本周日策騎熱門「奮蹈厲」（Vadeni）出戰凱旋門大賽。與黎應揚合作緊密的賽馬團體批評做法不當，「如果騎師可以這樣做，又不用立即停賽，我們全部都會很麻煩」。前跳欄賽騎師Andrew Thornton亦狠批蘇銘倫危險策騎，「騎師在如此高速之下雙腳着地，無異在時速35英哩（56公里）中跳車，好大機會斷腳」。