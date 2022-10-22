英超｜利物浦作客森林未能破咒 艾利臣艾利洛獲全隊最高分
撰文：趙子晉
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利物浦作客爆冷不敵諾定咸森林，兩連勝斷纜3分全失。翻查往績，原來紅軍在英超史上作客森林至今未嘗一勝。
另外，英媒《利物浦回聲報》為利物浦眾將評分，祖高美斯與法賓奴被評為全隊最低分。
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利物浦作客升班馬諾定咸森林，竟然被昔日棄將阿禾尼爾（Taiwo Awoniyi）一箭定江山，一腳射破舊東家，領軍爆冷擊敗紅軍。
翻查往績，原來利物浦英超史上未曾作客贏過森林。這隊英格蘭老牌球會相隔23年回歸英超，利物浦依然未能破咒，6次作客森林同樣未能全取3分。
英媒《利物浦回聲報》即為紅軍眾將評分，門將艾利臣與哈維艾利洛獲7分，成為全隊最高分的球員。祖高美斯及法賓奴則僅得4分，得分全隊最低，《回聲報》指祖高美斯在中圈附近一次不必要的犯規，其後導致球隊失守；法賓奴今仗表現未如理想，並經常交失，《回聲報》不禁問這名巴西中場究竟發生什麼事。
利物浦對森林眾將評分：
+9
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