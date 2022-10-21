01球評｜C朗拿度落得如斯田地　該撫心自問　能再為曼聯貢獻什麼

坦赫格今季接任曼聯主帥一職，C朗拿度依然是留待解決的一大問題，即使C朗不再是球隊的必然主力，坦帥對外仍處處維護這名老大哥。不過，紙包不住火，C朗早前主場對熱刺一仗逕自提早離場，再度成為外界焦點，同時被曼聯在周末的大戰抽起。

坦赫格已用過不少方法處理C朗問題，如今落得如斯田地，難道正如傳奇領隊費格遜所言：「當一名球員認為自己可凌駕於領隊，他就要離開。」



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

曼聯周中在奧脫福兩球淨勝熱刺，3分已袋，但C朗拿度卻成為全場焦點，這名葡萄牙老大哥全場留在後備席，最終未等到完場，補時階段前逕自返回更衣室。

曼聯方面周四（20日）深夜透過社交網站發表簡短聲明，表示C朗拿度將不會入選周六作客車路士的大軍名單，未有特別提及原因，並強調現時球隊只專注周末的大戰。C朗隨後透過社交網站發文，坦言是一時衝動，未能為年青球員做好榜樣。

坦克格周五亦證實，C朗離場前，原本有意在補時階段換入他，但他拒絕，其後再返回更衣室，以示不滿。

曼聯發聲明抽起C朗 周末無緣鬥車路士 發文表心跡

曼聯贏波再添隱憂 C朗坐足全場無癮提早離場原來有前科

C朗拿度沒有等到完場，補時階段前逕自返回更衣室。（Twitter截圖）

不再是隊友圍着轉的重心

C朗拿度上季依然是曼聯前場重心，獨力轟入18球，但當坦赫格入主後，銳意改革紅魔鬼。由般奴費南迪斯作為重心，在前場穿針引線，兩側配合安東尼及查頓辛祖，前場由馬迪爾或拉舒福特掛帥。

C朗年屆37，已不再是全隊圍着轉的核心，重要性大不如前。曼聯今季4場對「BIG 6」的大戰中，C朗在對利物浦及阿仙奴後備入替，對曼城及熱刺更沒有上場，反而在較為無關痛癢的歐霸盃，C朗拿度場場正選，可見坦帥對C朗的取態。

C朗今季對「BIG 6」時，未曾踢過正選。（資料圖片／Getty Images）

C朗在4場歐霸分組賽近乎踢足，至今僅攻入一球，更是一記12碼。當C朗披甲時，隊友們亦十分識做，不斷向他「餵食」，但偏偏就是無法轉化為入球，對皇蘇與奧摩尼亞時頻頻失機。

換轉是其他門將以外的同齡球員，頂多在球隊充當後備，更有不少已經高掛球靴。縱然C朗的鬥心依然是100分，但有些事情不是態度可以彌補，他必須承認自己老了的事實，如今逐漸退下來也是無可厚非。

曼聯前線時有傷兵，就如安東尼馬迪爾在「曼市打吡」後再受傷，C朗隨後一仗正選登場，並攻入今季聯賽首球即射破愛華頓大門，可惜他對紐卡素沒有好表現，當拉舒福特入替後，紅魔鬼即使沒有進賬，但攻勢更為入肉。以該仗為鑑後，坦帥才改以「福仔」對熱刺時掛帥。

C朗即使歐霸場場踢足，但經常失機。（資料圖片／Getty Images）

坦赫格鐵腕治軍 C朗似有特權

坦赫格上場後，軍紀嚴明，季前熱身時有球員兩度開會遲到，坦帥手起刀落，棄用該名球員。不過，C朗像有特權一樣，即使他季前熱身缺陣大半，熱身賽對華歷簡奴半場早走，坦帥也沒有直接批評。

坦赫格首開腔談C朗提早離開 「我不能容忍這個行為」

C朗拿度在曼聯地位崇高，坦帥當然明白這一點，回應有關C朗的問題時特別小心，時常客氣地回應C朗是球隊計劃的一部分，甚少有惡言。或許坦赫格這個做法有點公關技巧，但至少答案得體，能夠避免公關災難的發生，同時為C朗的面子着想。

坦赫格處理與C朗時格外小心，免得影響對方在曼聯中的地位，就算遇到C朗再度先行離場，坦帥繼續向公眾避談此事，並私底下解決。若坦赫格處理普通球員，當然簡單得多，從多個角度看來，坦帥已努力避重就輕，減輕C朗在換血時的痛楚。

面對C朗問題時，坦赫格總是小心翼翼地處理。（資料圖片／Getty Images）

曼聯傳奇領隊費格遜說過：「當一名曼聯球員認為自己可凌駕於領隊時，他有必要離開。」假若由恩師費格遜處理此事的話，C朗也可能被賣走，如此看來，坦帥的處理手法已算是很溫和。

若果在費格遜時期處理這問題，C朗又能夠留在奧脫福？（Getty Images）

英超周末直播賽程：

英超第13輪直播賽程。（01美術製圖）

更多英超相關報道：