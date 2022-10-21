英超｜曼聯發聲明抽起C朗　周末無緣鬥車路士　發文表心跡

曼聯日前主場兩球淨勝熱刺，C朗拿度坐足全場，完場前無癮地逕自離場，此舉引起軒然大波。曼聯方面發聲明，宣布C朗將不會入選對車路士的大軍名單，這名曼聯老大哥隨後在社交網站發文。



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英超周中快車，曼聯在奧脫福憑費特及般奴費南迪斯各建一功，兩球淨勝熱刺。有人歡喜有人愁，C朗拿度全場在後備席，後備入替的機會也沒有，完場前無癮地提早返回更衣室。曼聯主帥坦赫格賽後直言沒有留意C朗早走，並稱留待翌日處理。

曼聯贏波再添隱憂 C朗坐足全場無癮提早離場原來有前科

C朗拿度沒有等到完場，補時階段前逕自返回更衣室。（Twitter截圖）

香港時間周四（20日）深夜，曼聯透過官方網站發布簡短聲明，公布C朗拿度將在周六作客車路士一仗被抽起，不會入選大軍名單，聲明中沒有特別提及原因，只是強調球隊現時將會專注在周末的大戰。

曼聯發聲明，C朗將無緣周末對車路士的大戰。（Getty Images）

C朗表心跡 「一時衝動未能成為好榜樣」

當曼聯發聲明後，C朗拿度亦打破沉默，透過社交網站發文表心跡。這名37歲的葡萄牙球星即使沒有對提早離場的行為致歉，但他承認一時衝動，而對新一代立下壞榜樣，「在20年的足球生涯中，我尊重教練﹑隊友及任何人，這一點永遠都不會變。當我年紀漸長，我知道自己需要成為年青球員的榜樣，但有時因為一時衝動而未能做到。」

被壓力或其他輿論拖垮，從來都不是C朗的選項之一，他直言會繼續在卡靈頓努力訓練，並隔空支持隊友們。

根據曼聯隨隊記者多遜（Rob Dawson）的消息，C朗未來3日都不會與一隊訓練，而坦赫格抽起C朗的決定同樣得到曼聯方面的支持。

根據曼聯隨隊記者的消息，C朗未來3日都不會跟隨一隊訓練。（Getty Images）

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英超第13輪直播賽程。（01美術製圖）

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