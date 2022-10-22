英超｜夏蘭特又梅開二度 迪布尼妙射奠勝 曼城3：1挫白禮頓
撰文：趙子晉
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挪威神鋒夏蘭特入球停不了！曼城主場鬥白禮頓，夏蘭特上半場梅開二度，加上迪布尼妙射錦上添花，助「藍月亮」以3：1力克白禮頓，全取3分。
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曼城上周一球憾負利物浦後，今仗返回主場出擊鬥白禮頓。艾寧夏蘭特如常正選披甲，配合基亞利殊及馬列斯攻堅。
夏蘭特上半場22分鐘為曼城打開紀錄，白禮頓門將山齊士出迎失誤，這名挪威神鋒接應艾達臣長傳，快一步推過門將，再擺脫對方守衛，輕鬆送入空門。貝拿度施華完半場前博得12碼，夏蘭特操刀，勁射中鵠，攻入今季第17個英超入球，助曼城半場領先兩球。
今季表現突出的杜沙特，換邊初段勁射近柱，剛好在艾達臣的手底穿過入網，一度為白禮頓追成較接近紀錄。曼城中場大腦奇雲迪布尼其後發威，禁區外妙射錦上添花，為「藍月亮」奠定3：1勝局，全取3分，曼城以26分續居聯賽榜次席。
同時舉行的另一場英超，憑卡維特利雲﹑安東尼哥頓及麥尼爾各建一功，愛華頓主場3球淨勝水晶宮。
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