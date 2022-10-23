英超｜曼聯沒有C朗會更好？紅魔名宿：坦赫格已別無選擇

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）在周中曼聯對熱刺一戰，拒絕在比賽末段後備上陣，更逕自離場，賽後紅魔鬼宣布他不會參與周日凌晨對車路士的比賽。

C朗的處境，惹來曼聯名宿堅尼及加利尼維利的激辯，到底曼聯該留用他或是果斷「斬纜」？



在英國天空體育台的節目上，堅尼與加利尼維利就C朗在曼聯的處境展開一番辯論，雖然兩人都認同球會對C朗的處分合理，但對於這名葡萄牙球星在紅魔鬼的未來，意見則相左。

加利仔斬釘截鐵地指，紅魔鬼應該早日與C朗結束合作，道：「沒有他，曼聯入波更多、得分更多。沒有C朗的曼聯是一支更好的球隊。」

加利尼維利認為，曼聯沒有C朗會更好。（Getty Images）

他又提及C朗季初在一場主場對華歷簡奴的熱身賽中，未完場已離開奧脫福一事：「在我看來，坦赫格已沒有其他選擇了，這已是C朗第二次比他的隊友更早入更衣室、離開奧脫福，根本不能接受。C朗現在最大的問題是，到底他能否進入比賽名單，即使他以前是個多麼好的球員，曼聯沒了他更好，坦赫格也明白這一點的。」

「曼聯和C朗唯一能做的，是下星期就好好談談，結束這段關係。C朗無法接受自己不是曼聯隊中的球星，所以他要離開；對曼聯來說，C朗太好了，他們也要向前看。」

加利尼維利認為曼聯要盡快放棄C朗。（Getty Images）

堅尼則抱持相反意見，他表示自己嘗試由球員角度出發去思考，「這件事已醞釀了幾星期，他很明顯受夠了，失去了理性。我會嘗試維護他的，他終究只是個人，也有缺點，他會因為沒有上陣機會而不開心……他覺得自己受到不公平對待。」

堅尼不認同C朗因而應被炒，「他的確逕自離場了，但曼聯有球員做過更差的事——這些事總會發生的，因為人性如此。」

堅尼在電視節目中與加利仔爭辯得臉紅耳赤。（Getty Images）

加利仔再指，C朗應改變心態，不要再想着跟美斯競爭：「他仍然想在最高水平的比賽入波，他想踢歐聯，因為他在歐聯的入球紀錄仍領先美斯，那對他來說十分重要。」他又認為，C朗長年與美斯爭逐，要放棄並不容易：「他不會輕易放棄的，但他若還想踢歐聯，就要接受較低的薪金，或是去一些沒有歐聯的球會。」

加利尼維利認為，C朗應放下身段。（Getty Images）

堅尼同樣不認同，並表示欣賞C朗這種思維：「他的成就的確令他有權堅持留在頂級水平足球，而他還想這樣做，心態十分好。」當加利仔嘗試發言時，堅尼即打斷他，怒道：「讓我先說完！有些球員32、33歲就放棄了，去美國、中國或其他地方收高薪踢波，或是乾脆掛靴，而C朗至少還想踢。」

直指曼聯沒了C朗更好的加利仔追問堅尼，是否認為曼聯有C朗會更好，堅尼直言：「是的」，但亦承認，「不知道他還能否為曼聯上陣」。