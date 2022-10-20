J-League｜伊高沙托尼日乙開齋　親父是名將一把長髮成標記

前香港足球先生伊高沙托尼（イゴール／Igor Sartori）數月前加盟日乙球隊甲府風林，機會不多，但時近季尾，終於派上用場。

他昨日（19日）在聯賽首次正選，把握機會取得在日本聯賽的首個入球。日本傳媒頗為關注伊高的入球，更立即追訪他與父親通電話，皆因他的父親乃J-League名將艾仙度（アルシンド／Alcindo Sartori）。



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伊高在去年到中國發展，效力中甲梅州客家一年後被放走，重返日本球壇。可是，他在甲府風林機會不多，昨晚一仗前僅後備出場4次，每場上陣分鐘都停留在單位數。

伊高沙托尼重回日本球壇，終於得到發揮機會。（twitter@12pointers)

離開中國重返日本 例行公事下首次正選

甲府日前爆大冷奪得天皇杯，昨晚補賽應付尾二一輪日乙聯賽，作客町田澤維亞。球隊賽前連續11仗聯賽不勝，但因為已經「上岸」，球賽變成例行公事，伊高首次正選披甲，在42分鐘把握反擊。甲府門將大腳踢前，前鋒韋利安利拿壓入禁區控下皮球，等待隊友後上策應。他看見伊高趕至，傳出地波到娥眉月，伊高全速衝刺，右腳撞射。

臨近季尾，伊高（右一）首次得到正選，不負所託。（twitter@12pointers)

伊高沙托尼先開記錄 甲府捧盃後聯賽終結不勝走勢

雖然角度欠奉，飛向町田門將正前方，但射門勝在勁道十足。町口門將欲雙拳打走，未能完全打中，皮球結果彈楣底入網。伊高取得日本聯賽首個入球，做出「睇錶」動作慶祝。町田雖於下半場末段由朝鮮前國腳鄭大世扳平，但韋利安利拿補時5分鐘奠定勝局，助甲府贏2:1，終結不勝走勢。

伊高首個日本聯賽入球（2:30開始）

父親是J-League名將 助鹿島鹿角揚威

伊高賽後說取得重要的入球，感謝「神明向我微笑」，慶祝動作源自打沙排的朋友，說這是「看錶測心率，入球後要冷靜的樣子」。伊高入球惹來注目，非因為他在港超有過表現，而是他父親是J-League初年的巴西名將艾仙度。艾仙度當年留着長長馬尾，1993、94年效力鹿島鹿角兩季，射入50球，奪得93年聯賽首階段冠軍。伊高賽後受訪被問到父親，坦言父親在J-League歷史上留名。他在2011年效力鹿角時也感壓力，「今年已30歲，累積了不少經驗，可以踢出自己的足球」。

艾仙度在1993年赴日本搵食，伊高在當年出生。（twitter@Suppoterandco12）

伊高續道加盟甲府後，艾仙度提醒他要冷靜面對，做好每一個細節，「機會來到就去盡」。他更在記者面前打電話給身在巴西的父親，艾仙度知道正受到採訪，毫不介意以自己的禿頭開玩笑，「家陣完全係禿頭囉」。艾仙度當年一把長髮，曾拍攝生髮廣告。不過，他及後急速脫髮，變成禿頭，惹人注目。

伊高賽後跟身處巴西的父親交談，電話另一方的艾仙度頭髮稀疏。（twitter@hochi_football）

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