英超｜利物浦爆冷作客不敵森林 棄將做英雄射破舊東家奠勝
撰文：趙子晉
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英超周六頭場，兩連勝的利物浦作客鬥諾定咸森林，紅軍威脅攻門機會不多，反而被倒戈的「棄將」阿禾尼爾一箭定江山，利物浦爆冷作客全失3分。
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利物浦連續兩輪分別1球小勝曼城及韋斯咸後，挾兩連勝作客鬥諾定咸森林。上場一箭定江山的達雲紐尼斯因肌肉有傷；堤亞高艾簡達拿亦因耳朵被細菌感染同樣缺陣。紅軍隊長佐敦軒達臣先列後備，占士米拿正選領軍，前線則由沙拿及法明奴攻堅。另外，倒戈的歷高威廉斯亦正選上陣。
縱然利物浦上半場主導戰局，保持超過七成的控球率，但埋門未算特別有威脅。戰至上半場中後段，占士米拿右路傳中，雲迪積克面對甸恩軒達臣，沒有直接攻門，卻選擇頭槌二傳予法明奴，惟對手未有為意，錯過開紀錄的大好機會。縱然森林大部分時間捱打，半場3次攻門全數中目標，當中包括連格的攻門，全數未能射破艾利臣的十指關。
換邊後，諾定咸森林中圈附近一次罰球機會，曲克（Steve Cook）右路接應傳中，曾經效力紅軍但未曾上陣的阿禾尼爾（Taiwo Awoniyi）第一時間撞射中柱，其後再補中建功，森林意外地55分鐘先開紀錄。
阿禾尼爾2015年夏天加盟利物浦，隨後立即被外借，6季曾經在德國﹑荷蘭及比利時聯賽打滾，惟依然無緣為利物浦在正式賽事披甲。這名尼日利亞國腳在上年夏天離隊，改投柏林聯，一季後加盟森林。
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森林其後再有攻門機會，基比斯韋特與比蘭莊臣的射門被紅軍守衛擋出。利物浦落後下，主帥高普立即「撳掣」，換入佐敦軒達臣及阿歷山大阿諾特。紅軍末段狂轟猛炸，阿諾特近門頭槌被軒達臣撲出，補時階段門將艾利臣差點成功「執雞」，幸好森林力保不失，結果爆冷主場一球擊敗利物浦。
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