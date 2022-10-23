游泳｜日本新星刷新200蝶世界紀錄　原紀錄瀨戶大也嘆未能追上

游泳短池世界盃柏林站今周展開，香港飛魚何詩蓓勇奪兩金，另一邊廂日本代表本多燈周六（22日）在短池世錦賽日本選拔賽中，以1分46.85秒刷新原由瀨戶大也保持的男子200蝶世界紀錄。



年僅20歲的本多燈在去年東京奧運勇奪男子200蝶銀牌，昨日於東京舉行的日本隊選拔賽再下一城，決賽游出1分46.85秒創下新世界紀錄，同賽的原紀錄保持者瀨戶大也則以1分50.55秒第3名觸池。

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本多燈在日本隊選拔賽中刷新短池男子200米蝶泳世界紀錄。（Getty Images）

本多燈在今場決賽勢不可擋，首100米以51.39秒觸池後，後半速度仍沒有減慢，更與旁邊線道的瀨戶大也拉開了距離，最後25米時現場歡呼聲愈加強勁，最終本多在主場創下新世界紀錄。觸池後他激動得不停拍打水面，「達成紀錄真的很高興，太美好了！這個紀錄令我更有信心，在巴黎奧運轉換獎牌顏色。」

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瀨戶大也游出1分50.55秒第3名觸池，難掩失望。（Getty Images）

男子200蝶短池世界紀錄的原保持者，正是旁邊線道、2018年寫下紀錄的瀨戶大也，他在賽後大方表示：「1分46秒是很快的時間，真的追不上呢。」瀨戶大也在2020年捲入外遇的桃色醜聞後，場內表現未能回復高峯時期水平。

是次選拔賽除是為12月13日澳洲墨爾本展開的短池世錦賽選兵，日本隊將在國內冬訓為世錦賽備戰，本多坦言要把握冬訓提升時間，並需要改善後半程持久力。

本多認為2023年除了迎接夏天的福岡世錦賽，還是踏上巴黎奧運舞台前重要的一年，「最終目標是奧運金牌，400米個人混合泳也是目標之一。」相信本多在創下新世績後，毫無疑問已成為日本隊的王牌選手。

本多燈在去年的東京奧運贏下200蝶銀牌，期望在巴黎奧運奪金。（Getty Images）

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