足球熱話｜法甲驚現「汽車維修員」　重演《少林足球》經典一幕

「我本身係一個汽車維修員，身上有士巴拿係好合理嘅事！」這個來自經典港產片《少林足球》的橋段，竟然出現在法甲賽場。圖盧茲周日（23日）主場對斯特拉斯堡，球證在比賽途中竟發現士巴拿。



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圖盧茲今輪法甲主場迎戰斯特拉斯堡，主隊曾經領先兩球，卻被斯特拉斯堡下半場8分鐘內連下兩城，最終兩軍打成2：2，握手言和。

今仗的亮點絕非戰果，今仗卻重演港產片《少林足球》的經典橋段。比賽途中，執法球證在場內發現一個士巴拿，隨即拾起交給工作人員。歐洲球迷把雜物擲入場內並不是新鮮事，硬幣﹑火機及水樽等常常在場內出現，士巴拿卻是十分罕見，幸好未有擲中場內的球員或球證，否則後果不堪設想。

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