英超︱車路士遭曼聯迫和1：1　高華錫離奇只剩內褲舒米高反應爆笑

車路士英超主場對曼聯末段遭迫和1：1，並不算是理想戰果，完場後卻出現一個離奇畫面：一個只穿內褲的男子在草地上奔跑。細看之下，這裸男並非什麼入侵球場怪客，而是中場大將高華錫（Mateo Kovacic）！



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佐真奴87分鐘的十二碼入球，原本以為車路士可以主場全取3分，不料曼聯中場卡斯米路補時4分鐘頭槌入網，紅藍大戰1：1完場各得1分。

大戰獲勝、完場前奇蹟追平甚至逆轉賽果的話，與球迷一起興奮慶祝的建功球員往往會將身上衣物送給球迷，這情況在意大利不時發生，在英超卻較為少見，尤其以今場為例，車路士並非後上追平那一隊，而高華錫又不是入球功臣，因此當他離場時被拍下近乎脫光光一刻，英國媒體一致用上「離奇」一字。

舒米高反應惹網民熱議：

完場後，高華錫跑到場邊，將身上球衣波衫悉數脫下，送給車路士球迷，正在評述的車路士名宿蘇拿原本不以為意，當身邊拍檔都在大笑，他冷靜地加上一句：「他真是很弗！」（He's fit）。

高華錫之後緩緩跑入更衣室，不止令球員通道旁一位女職員看到眼突，就連身在現場的曼聯一代鋼門舒米高，當高華錫經過他身邊時，也忍不住從頭到腳仔細「欣賞」高華錫的體態，然後還咧嘴大笑。

高華錫的「大方」舉動，成為車曼大戰賽後熱話。（Getty Images）

網民對舒米高的反應大感興趣，有人說：「舒米高的反應笑死我了」，另一網民稱：「舒米高愛裸男」，也有人開玩笑：「舒米高看來很高興可以見到他呢」。

不過更多車路士球迷對高華錫表示欣賞，語帶雙關道：「高華錫真是為車路士付出所有……」

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