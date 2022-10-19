甲府風林奪天皇盃　電視台訪問落淚老球迷　背後故事溫馨卻揪心

日乙球隊甲府風林由20多年前幾乎散班、到日前連續擊敗5支日職球隊，奪得日本天皇盃冠軍，直播鏡頭捕捉到一位老球迷揮舞大旗、到球隊奪冠後飲泣的畫面，成為一時佳話。

甲府風林所在的山梨縣當地電視台找到這位球迷，並採訪了他全力打氣背後的感人故事。



山梨電視台（テレビ山梨）在天皇盃決賽後，找到了球迷口中的「大旗叔叔」，並成功到訪他家中採訪。

原來「大旗叔叔」名叫木村和人，現年67歲，居於甲州市，已支持甲府風林23年之久，意味他開始支持甲府之時，正是球隊陷財困、一度面臨散班的嚴峻時刻。難怪木村在訪問中道：「成為了日本第一，真的太好了。」

木村和人在賽後哭泣的一幕，令他成為網絡熱話。（電視截圖）

木村支持甲府風林的起點，緣於他們一家在1999年到了山梨縣，「一次與家人偶然說到不如入場看比賽、支持一下球隊，因為全家都去了，兒子也一起去看球。」

甲府風林畢竟不是勁旅，也常在日職和日乙間升升降降，但木村和人道：「不知不覺得就投入了，總之就想他們贏吧，勝負始終是運氣啊，是贏是輸，也是未知數。」談到比賽中揮舞的大旗，木村稱是自己的作品：「因為想為球隊打氣，所以製作了旗。」無論主場還是作客比賽，他都會去搖旗吶喊。

不過，木村在訪問中透露，其實天皇盃決賽是他7年來第一次親自到球場打氣，突然長時間缺席，當然是有更重要原因——他的太太惠美子在7年前不幸患上了乳癌，為了深愛的太太，他不昔犠牲自己的最大愛好：「我當時向神明祈求：『希望妻子的癌症不要復發、希望她能活下來』，我願意以自己喜歡的事去交換，暫停入場為甲府打氣。」

7年來，木村先生一直遵守自己對神明的諾言，沒有入場。

同是7年後的今年，甲府風林首次打入天皇盃決賽，對球會或是山梨縣的民眾而言，都是極為重要的時刻；同時間，木村太太的情況亦穩定下來，「醫生說她的情況已不危險了。由於是決賽，兒子決定到場支持球隊，我也跟着一起去了。」

7年來第一次親自在球場揮舞大旗，對木村來說無疑是美好的一天，更完美的是球隊竟在一場決賽擊敗頂級聯賽的廣島三箭，奪得冠軍。經過7年後再入場，便迎來歷史時刻，難怪他不住掉淚。

甲府風林連續擊敗5支日職球隊奪得天皇盃，取得來屆亞冠盃參賽資格，成為一時佳話。（JFA）

木村在訪問中說道：「那真的是很美好的一天，感謝所有人。」

甲府風林的球員亦透過節目，向木村傳達了心聲，山本英臣道：「期待能很快便在小瀨見面！」河田晃兵則道：「會更努力去取得好成績，也希望你能繼續打氣。」

木村已不年輕，他接受TBS電視台的《THE TIME,》訪問時，透露自己此前也曾受健康問題困擾，決賽當日身體也不太舒服，但仍全力打氣，又笑說球隊的勝利就是最好的藥。他在山梨電視台的節目中道：「希望在能去的時候就繼續去。」

太太惠美子在旁笑道：「不去打氣不行吧，甲府在降班區呢（編按：甲府已成功護級）。只要身體許可的話，就請繼續加油吧。」