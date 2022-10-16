天皇盃｜日乙甲府風林曾陷散班邊緣　連挫5支頂級球隊奇蹟封王

日本天皇盃決賽，由日乙（J2）球隊甲府風林挑戰日職（J1）的廣島三箭，最終由甲府風林戰至互射十二碼階段勝出，譜下史詩式勝仗，除了是史上初次封王、打破94年紀錄，更奪得來季亞冠盃資格。

連挫5支日職球隊封王，甲府一位老球迷不住飲泣，背後是一個走過散班邊緣、最終登上高峰的故事。



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今場天皇盃決賽最受矚目處，自然是甲府風林成為近94屆天皇盃以來第一支打入決賽的乙組球隊，也是甲府隊史首次進入天皇盃決賽，曾在港超聯效力和富大埔、奪得過香港足球先生的伊高沙托尼也在隊中，惟他未入名單。

伊高沙托尼效力甲府風林，惟上陣機會不多：

甲府風林晉級決賽的路途上，擊敗多支日職球隊，包括在第3輪擊敗北海道札幌岡薩多、第4輪擊敗鳥栖沙岩、8強勇挫福岡黃蜂、4強再擊敗鹿島鹿角。

到了決賽，甲府的爭冠對手同是來自頂級聯賽、曾3次在天皇盃封王的廣島三箭，各界都期待甲府能否再創奇蹟或是終需面對現實？而由球迷掛在觀眾席上的橫額，便知道他們身負重任：「80萬縣民的一個願望：將天皇盃帶回甲斐國山梨。」（編按：山梨縣的前身為甲斐國）

直播鏡頭在比賽期間捕捉到一位白髮蒼蒼的年邁球迷，他雖年老，卻仍然相當落力地搖着打氣的大旗幟，跟身旁的年輕人一樣熱情、投入，這一幕迅即獲球迷截圖轉載。

老球迷落力為甲府風林搖旗。（NHK截圖）

甲府風林也不負眾望，交出震撼球壇的賽果——不僅在26分鐘先開紀錄，雖然在法定時間被追成1：1，加時兩軍也未能再入波，到機會均等的互射十二碼，甲府最終5輪全中，以十二碼5：4擊敗有川村拓夢射失第4輪的廣島三箭，奪得球會史上首個本土主要錦標之餘，更一併獲得來季亞冠盃資格和1億5000萬日圓獎金！

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鏡頭又轉到老球迷，他已放下了旗幟，卻是低頭不住飲泣。這一幕，再令無數網民動容。

事實上，無論是1億5000萬日圓或是坐滿看台的忠實球迷，對於甲府風林來說都曾是奢想——他們在20年前曾深陷財政危機，幾乎散班；而飲泣的老球迷，也許曾隨球隊走過低谷。球迷當然沒有忘記，比賽結束，鏡頭轉向甲府球迷的看台，他們再拉出一條橫額，寫道：「謝謝幫助球會渡過滅絕危機，並到達日本足球頂峰的每一位」。

眼見曾在散班邊緣的愛隊奪得球會史上首個主要錦標，老球迷激動飲泣。（直播截圖）

成立於1965年的甲府風林（前名甲府球會），由於在1995年易名為甲府風林後，因急於準備參加日乙聯賽令支出劇增，在1997及1998年兩年間錄得了3億9000萬日圓赤字，因而需削減隊內球員薪金，令大批主力離隊，致使1999年出戰日乙時實力薄弱，加上贊助商退出、宣傳不足導致入場觀眾少（場均約1400人），相當慘淡；到2000年即使積極改善營運，球會戰績也毫無改善，錄得19場連敗、26場不勝的惡劣戰績，再次包尾，更是連續4年錄得財赤，無法按時支付人工及繳交場租。

2000年，甲府風林在管治危機下，山梨縣政府曾作諮詢，討論球隊應否繼續經營下去，當時大多回應都不表支持，甲府風林面臨非常嚴峻的散班危機。但此時一批球迷決定自救，發起籌款、收集簽名支持球隊繼續運作等活動，加上多名官員的努力下，終決定在2001年繼續運作球隊，但該年必須達到三大條件才可繼續生存：包括平均入場人數要達到3000人、球迷人數要達到5000人、贊助金額要達到5000萬日圓或以上。

甲府風林雖然常在日職和日乙成「升降機」，但今次終於成功奪得錦標。（JFA）

2001年，球會大股東山日YBS集團派遣董事海野一幸整頓球會經營藍圖，首先在球會贊助收入方面取得成功，到該年6月已成功達標；而在當地媒體不斷報道球會面臨的危機之下，入場人數和球迷會的人數都節節上升，雖然仍預期赤字達4000萬日圓，不過在當地政府和企業的支援下，終於成功轉虧為營，該年10月，球會終於成功渡過危機，獲准繼續經營，整體營運狀況此後也繼續改善。

甲府風林到2006年首次升上頂級聯賽後，收入、入場人數都大躍進，不過球隊之後一直做「升降機」，在日職、日乙浮浮沉沉，今年終於以乙組球會身份，連續擊敗5支日職球隊，創下球會歷史。老球迷的淚，記載着球隊的苦與甘。