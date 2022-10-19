女足︱美亞特盛裝出席金球獎靚到攝影師唔認得　女友分享搞笑一刻

今年夏天，整個英格蘭同為女子歐洲國家盃瘋狂，射手美亞特（Beth Mead）成為家傳戶曉人物，首次入圍金球獎（Ballon d'Or Féminin）便成為熱門之一，她與女友美迪瑪（Vivianne Miedema）盛裝出席頒獎禮，更特別將一頭金髮捲曲，或許打扮跟平時分別太大，連攝影師也認不出來，圖片說明上竟寫上：「美迪瑪與一位嘉賓出席金球獎攝影環節……」



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的而且確，年少成名的美迪瑪，在足球界名氣更響，不過經過今年7月的女子歐國盃，很難想像還有攝影師會忘得了她！美亞特不止攻入6球並列賽事神射手，還獲選最佳球員，帶領英格蘭首次封后。

忽然成為國民英雄，美亞特本人也大叫不慣。畢竟一年前落選英國奧運隊，無法出戰東京奧運，加上與女友分手、媽媽June患上癌症，球場內外同時經歷人生最低潮。低潮時刻咬緊牙關，國家隊教練域雯指導，加上有美迪瑪相伴，終闖出屬於她的一片天空。

歐國盃後到希臘度假，「一年前人們看到我們只會直行直過，現在所有人也認得我們。他們通常都很尊重，總會為要求合照抱歉，我們常常會說：『不會不會，你能認得我們是件好事。』」

美亞特（左）與美迪瑪（右）歐國盃後一起到希臘度假，戀情曝光。（Twitter＠BethMead）

女版碧咸與維多利亞

「度假時，有個成年男人走過來對我說：『當你贏得歐國盃時，我哭腫了雙眼，我感到很自豪。』那次對我影響很大。」有英國記者形容，美亞特與美迪瑪猶如新版碧咸和維多利亞，是1990年代以來英國球壇另一對真正具魅力的情侶，美亞特笑說：「哈哈，沒有那麼瘋狂，或許是女同志版本的碧咸夫婦吧。」

美亞特前女友Daniëlle van de Donk去年離開阿仙奴轉投里昂，至歐國盃後與美迪瑪的戀情曝光，後者同樣來自荷蘭、亦為阿仙奴隊友。在希臘度假時，美亞特得悉首度入圍金球獎，女友的反應是：「噢恭喜你，我已經是第5次。」

攝影師有眼不識美亞特，立即被同行女友美迪瑪Cap圖放上Twitter取笑。（Twitter＠Vivianne Miedema）

美迪瑪是女足最佳前鋒之一，2017年已帶領荷蘭贏得歐國盃，2019世界盃僅負美國獲得亞軍，效力阿仙奴前，早在拜仁慕尼黑成名。美亞特維護女友說，「不認識Vivianne的人或會覺得她有點驕傲，其實她只是對個人獎項不感興趣。她是個非常謙虛的人，我們確保對方腳踏實地，我們總是有新的目標。」

她與女友美迪瑪一起盛裝打扮出席金球獎頒獎禮，大獎再次由巴塞隆拿中場佩迪拉絲（Alexia Putellas）贏得，首次入選的美亞特得到第二名，不料頒獎禮前的攝影環節，攝影師沒有認出她，圖片說明上竟寫上：「美迪瑪與一位嘉賓出席金球獎攝影環節……」美迪瑪立即cap圖並放上Twitter，「很開心昨天帶上我的嘉賓」（Happy I got to take my guest yesterday）並標示了美亞特，後者也轉載這帖文。

攝影師有眼不識美亞特，確實抵打，翻查之下，負責拍攝的法國攝影師Marc Piasecki，本身是影像媒體公司Getty Images旗下專門拍攝名人照片的，也許對女子足球認識不深，才會犯下這個低級失誤。被美迪瑪發文取笑後，Getty Images已將圖片說明改正過來，加入美亞特的名字，不過從今次事件也可看到，世人對女足的認知程度依然有待提升。

美迪瑪的前女友同樣是阿仙奴隊友、今年轉投韋斯咸的右翼伊雲絲（Lisa Evans）。女足球員的另一半往往是隊友，美亞特說，「我曾與3個足球員在一起，對我來說是很平常的事。在女足球圈這根本不是話題，我們早已習慣更衣室內的情侶。不能否認當然會有爭執和緊張的時候，但我們很清楚如何公私分明。」