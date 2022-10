女足︱美亞特盛裝出席金球獎靚到攝影師唔認得　女友分享搞笑一刻

今年夏天,整個英格蘭同為女子歐洲國家盃瘋狂,射手美亞特(Beth Mead)成為家傳戶曉人物,首次入圍金球獎(Ballon d'Or Féminin)便成為熱門之一,她與女友美迪瑪(Vivianne Miedema)盛裝出席頒獎禮,更特別將一頭金髮捲曲,或許打扮跟平時分別太大,連攝影師也認不出來,圖片說明上竟寫上:「美迪瑪與一位嘉賓出席金球獎攝影環節……」



的而且確,年少成名的美迪瑪,在足球界名氣更響,不過經過今年7月的女子歐國盃,很難想像還有攝影師會忘得了她!美亞特不止攻入6球並列賽事神射手,還獲選最佳球員,帶領英格蘭首次封后。

忽然成為國民英雄,美亞特本人也大叫不慣。畢竟一年前落選英國奧運隊,無法出戰東京奧運,加上與女友分手、媽媽June患上癌症,球場內外同時經歷人生最低潮。低潮時刻咬緊牙關,國家隊教練域雯指導,加上有美迪瑪相伴,終闖出屬於她的一片天空。

歐國盃後到希臘度假,「一年前人們看到我們只會直行直過,現在所有人也認得我們。他們通常都很尊重,總會為要求合照抱歉,我們常常會說:『不會不會,你能認得我們是件好事。』」

美亞特(左)與美迪瑪(右)歐國盃後一起到希臘度假,戀情曝光。(Twitter@BethMead)

女版碧咸與維多利亞

「度假時,有個成年男人走過來對我說:『當你贏得歐國盃時,我哭腫了雙眼,我感到很自豪。』那次對我影響很大。」有英國記者形容,美亞特與美迪瑪猶如新版碧咸和維多利亞,是1990年代以來英國球壇另一對真正具魅力的情侶,美亞特笑說:「哈哈,沒有那麼瘋狂,或許是女同志版本的碧咸夫婦吧。」

美亞特前女友Daniëlle van de Donk去年離開阿仙奴轉投里昂,至歐國盃後與美迪瑪的戀情曝光,後者同樣來自荷蘭、亦為阿仙奴隊友。在希臘度假時,美亞特得悉首度入圍金球獎,女友的反應是:「噢恭喜你,我已經是第5次。」

攝影師有眼不識美亞特,立即被同行女友美迪瑪Cap圖放上Twitter取笑。(Twitter@Vivianne Miedema)

美迪瑪是女足最佳前鋒之一,2017年已帶領荷蘭贏得歐國盃,2019世界盃僅負美國獲得亞軍,效力阿仙奴前,早在拜仁慕尼黑成名。美亞特維護女友說,「不認識Vivianne的人或會覺得她有點驕傲,其實她只是對個人獎項不感興趣。她是個非常謙虛的人,我們確保對方腳踏實地,我們總是有新的目標。」

她與女友美迪瑪一起盛裝打扮出席金球獎頒獎禮,大獎再次由巴塞隆拿中場佩迪拉絲(Alexia Putellas)贏得,首次入選的美亞特得到第二名,不料頒獎禮前的攝影環節,攝影師沒有認出她,圖片說明上竟寫上:「美迪瑪與一位嘉賓出席金球獎攝影環節……」美迪瑪立即cap圖並放上Twitter,「很開心昨天帶上我的嘉賓」(Happy I got to take my guest yesterday)並標示了美亞特,後者也轉載這帖文。

攝影師有眼不識美亞特,確實抵打,翻查之下,負責拍攝的法國攝影師Marc Piasecki,本身是影像媒體公司Getty Images旗下專門拍攝名人照片的,也許對女子足球認識不深,才會犯下這個低級失誤。被美迪瑪發文取笑後,Getty Images已將圖片說明改正過來,加入美亞特的名字,不過從今次事件也可看到,世人對女足的認知程度依然有待提升。

美迪瑪的前女友同樣是阿仙奴隊友、今年轉投韋斯咸的右翼伊雲絲(Lisa Evans)。女足球員的另一半往往是隊友,美亞特說,「我曾與3個足球員在一起,對我來說是很平常的事。在女足球圈這根本不是話題,我們早已習慣更衣室內的情侶。不能否認當然會有爭執和緊張的時候,但我們很清楚如何公私分明。」