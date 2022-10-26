乒乓球｜梁靖崑不雅慶祝影響深遠　缺席大賽百萬獎金見財化水

世界排名第4的中國球手梁靖崑因為「不得體慶祝」被罰停賽，無法參加即將在河南新鄉舉行的WTT世界盃總決賽，立即痛失至少2.25萬美元獎金，另外其亞洲盃參賽席位亦改由林高遠頂上，林高遠下月將偕王楚欽代表中國出戰男單賽事。



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梁靖崑被中國乒協罰停賽至年底，將錯過多年重要賽事。（Getty Images）

在10月19日的澳門賽男單32強，梁靖崑擊敗隊友林高遠後，將乒乓球拍插入褲襠慶祝，被指行為不雅。昨日（25日）中國乒協宣布，指梁靖崑「比賽後做出不得體慶祝動作，造成不良社會影響」，禁止他參加今年餘下的所有比賽，包括明日（27）開始舉行的WTT世界盃總決賽。

乒乓球｜梁靖崑擊敗隊友後作出「不得體慶祝」 遭中國乒協重罰

【梁靖崑7秒不雅慶祝動作】

故此，在缺少梁靖崑下，WTT世界盃總決賽的男單抽籤只有15位球手參加，樊振東獲得首輪輪空。WTT世界盃總決賽獎金非常豐厚，總獎金接近100萬美元，只要參賽就有2.25萬美元獎金，折合約17.6萬港元。如果贏到一場比賽入8強，獎金增至3萬美元，而冠軍獎金更高達5.5萬美元（約43萬港元）。梁靖崑在世界盃總決賽前被禁賽，可說是見財化水。

梁靖崑在32強贏林高遠後，做出不雅的慶祝動作。（微博）

危機1：痛失上百萬獎金

梁靖崑今年底肯定缺席4項重要比賽，世界盃總決賽外，還有全國乒乓球錦標賽、亞洲盃和中國乒乓球俱樂部超級聯賽。內地傳媒《搜狐》的分析，亞洲盃總獎金20萬美元，相對薄弱，但全國錦標賽及乒超聯的獎金就很可觀，不會低於世界盃總決賽，故此相信梁靖崑停賽這3個月可能損失上百萬人民幣獎金。

梁靖崑原本獲得WTT世界盃總決賽的資格，如今見財化水。（Getty Images）

男單世界排名。（網上截圖）

危機2：世界排名下滑

錢財以外，梁靖崑的世界排名第4位恐怕難保。在澳門賽16強出局後，他已經從第3下滑至第4。他現在領先世界排名第5位的張本智和僅35分，比排第7的隊友王楚欽也是多190分。考慮到張本智和及王楚欽等的實力及狀態，梁靖崑很大機會跌出前5位。

梁靖崑世界排名勢將下滑。（Getty Images）

危機3：國乒第三人地位難保

這次的不雅慶祝風波加上3個月的停賽，還影響梁靖崑在中國國家隊的地位。在中國隊，馬龍及樊振東穩坐頭兩把交椅，無人能撼動，梁靖崑、王楚欽及林高遠就競逐第三人。國乒第三人這個位置相當重要，很多時代表住一些重要比賽的參賽資格，例如奧運。

梁靖崑原本在競爭中領先，稍為跑出。在11月的亞洲盃，由於馬龍及樊振東不參賽，國乒本來安排梁靖崑及王楚欽出戰，但隨梁靖崑被罰停賽，其席位由林高遠頂上。

26歲的梁靖崑正在面對乒乓球生涯的一次危機，世界盃總決賽及乒超聯本來是賺取豐厚獎金的良機；亞洲盃是國際乒壇盛事，也是他證明自己「外戰」能力的舞台；至於全國錦標賽更是國內精英爭上位的比賽，備受國乒教練團隊關注。若果他的態度沒有改善令教練滿意，到明年仍繼續停賽的話，說不定他就此淡淡地退出國乒男單第三人的爭奪，失去參加巴黎奧運的機會。