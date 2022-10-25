乒乓球｜梁靖崑擊敗隊友後作出「不得體慶祝」　遭中國乒協重罰

中國球手梁靖崑在早前的WTT澳門賽擊敗國家隊隊友林高遠，賽後做出不雅慶祝動作，將乒乓球拍插入自己的褲襠。中國乒協今日（25日）公布處罰，世界排名第4的梁靖崑不得參加今年餘下所有賽事，包括乒乓球亞洲盃。



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世界排名第4的梁靖崑早前在澳門賽16強止步。（Getty Images）

在10月19日的澳門賽男單32強，梁靖崑面對隊友林高遠，雙方打足5局，最後梁靖崑以3：2險勝晉級。

取得決勝一分後，26歲的梁靖崑馬上將乒乓球拍插入褲襠慶祝，球板從褲頭露出來，而球柄就在褲襠內。同時，他雙手叉腰及嘟住嘴。整個動作維持了約7秒，直至他與林高遠擊掌前，才把球拍從褲襠拔出來。

賽後，梁靖崑意識到自己的慶祝動作不雅，拍片道歉，他說：「自己最近的狀態一直非常低迷，贏完球之後也是非常的激動，自己下意識的行為給高遠造成了誤會，賽後也是第一時間給高遠，我的兄弟，說了一聲對不起。最後也是向高遠和高遠的球迷再一次致歉。」林高遠表示，相信梁靖崑不是故意的。

梁靖崑在32強贏林高遠後，做出不雅的慶祝動作。（微博）

中國乒協：不得體慶祝動作

雖然他馬上道歉，但還是被重罰。中國乒協今日發聲明，指「國家乒乓球隊運動員梁靖崑在與隊友林高遠的比賽後做出不得體慶祝動作，造成不良社會影響」。

聲明還公布對梁靖崑的處罰：「即日起，取消梁靖崑2022年度後續國際、國內比賽資格，包括但不限於：河南新鄉WTT世界盃決賽、全國乒乓球錦標賽、亞洲盃和中國乒乓球俱樂部超級聯賽。」中國乒協希望梁靖崑引以為戒，正視問題，積極改正，未來以更好的精神面貌回歸賽場。

梁靖崑將缺席下月的亞洲盃。（Getty Images）

梁靖崑在澳門賽擊敗林高遠後在16強出局。雖然他已經隨隊到了河南新鄉，但不能參加WTT世界盃決賽。此外，梁靖崑原定與隊友王楚欽參加下月的亞洲盃，如今國家隊要另覓人選。