乒乓團體世錦賽︱日本女團小熊貓萌爆頒獎台　伊藤美誠談中日友誼

乒乓團體世錦賽女團決賽上演中日對決，中國3：0清脆挫日本，奪得亞軍的日本隊在頒獎台上非但沒有不悅，還特別在頭上或手腕上戴上一隻可愛的小小熊貓裝飾。主將伊藤美誠動作和表情多多，事後特別解釋這堆熊貓飾物的由來。



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日本隊全體成員在頭上或手腕上戴上一隻可愛的小小熊貓裝飾。（WTT官方Twitter）

中國和日本女子隊在今屆賽事實力明顯高其他對手一籌，然而來到中日大戰，戰情還是相對一面倒。中國隊派出與一年前東京奧運相同的陣容：陳夢、王曼昱和孫穎莎，日本沒有派出早日希娜，首戰陳夢3：0輕勝木原美悠，關鍵是第二戰王曼昱對戰日本主將伊藤美誠。

二人甫開賽已得分咬緊，王曼昱以11：9先取一局，伊藤美誠第二局以11：9還以顏色扳平。第三局雙方打至10：10刁時，王曼昱連贏兩分以12：10取得這關鍵一局，第四局王曼昱再以11：5勝，以3：1擊敗伊藤美誠。孫穎莎第三戰順利以3：0挫長崎尾柚，中國女團成功五連霸，累積第22次成為世錦賽女團冠軍，不過在頒獎台上，卻被「特別打扮」的日本隊搶去一點鋒頭。

中國女團擊敗日本贏得乒乓團體世錦賽冠軍。（WTT官方Twitter）

今屆賽事在成都舉行，得獎教練和運動員都獲贈可愛的熊貓紙扇，頒獎台上，日本隊5名運動員和1名教練，在獎牌和熊貓紙扇以外，卻自備飾物，伊藤美誠和一隊友和教練把一隻小小熊貓公仔戴在手腕，另外3個球手更將熊貓公仔戴上頭。

伊藤美誠解釋，球隊入住的酒店舉行活動，畫出自畫像便可得到一隻熊貓公仔飾物，「我們六個人都畫了自畫像然後獲得了它」，她說一行人特別在頒獎台上戴上，希望可以借此傳達「兩國之間和睦友好情誼」。

伊藤美誠一向與同齡的孫穎莎老友鬼鬼，可惜今次賽事未能在決賽交手，而是再次遇上王曼昱。對於未能獲勝她毫不氣餒，伊藤美誠稱決賽一戰是她在今屆賽事表現最佳一仗，分組賽遇到不少困難，幸好逐一克服過來，「今屆賽事我覺得自己會愈打愈好，目標也已經實現。」對王曼昱一戰，伊藤說期間一度只有一分之差，希望可以用今次團體世錦賽經驗，在以後比賽發揮更高水平。