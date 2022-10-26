英超｜C朗「早走風波」後首回歸一隊跟操 歐霸有望復出鬥舒列夫
撰文：趙子晉
出版：更新：
C朗拿度早前對熱刺的英超提早離場，此舉即引起軒然大波，上輪對車路士的大戰更被抽起，離隊傳聞再度浮上水面。曼聯方面上載球隊操練照片，C朗亦有現身，證明已經「解凍」歸隊，有望周中對舒列夫的歐霸賽事亮相。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
C朗拿度早前對熱刺一仗拒絕後備入替，更提早離場返回更衣室，曼聯方面對車路士一仗隨即抽起這名老大哥，更不容許他參與一隊訓練，以示警誡。C朗透過社交網站發文，表示自己一時衝動，但沒有因事件而致歉。
曼聯周中主場出戰歐霸分組賽鬥舒列夫，紅魔鬼社交網站上載球隊備戰相片，發現C朗拿度有份跟操，換言之已經「解凍」，有望在歐霸盃主場披甲。再與一隊操練，相片的C朗甚為歡容。除了C朗，傷癒的隊長哈利馬古尼也有出現在相中。
轉會消息靈通的名記羅曼奴（Fabrizio Romano）同樣發文，指C朗重回一隊，同時透露C朗與坦赫格一直有溝通，而《天空體育》指兩人並沒有攤牌，似乎關係沒有外界想像般僵持。
曼聯在歐霸盃E組暫時4戰得9分排次席，以次名出線附加賽機會甚高，若要爭取直接晉級16強，未來兩仗對舒列夫及皇家蘇斯達皆不容有失。C朗今季歐霸接近踢足，4場全數正選上陣，並錄得1個入球。
英超今周直播賽程：
更多英超相關報道：
英超︱艾馬利出任維拉領隊 謝拉特被炒僅4日獲前阿仙奴主帥接任英超｜賓華馬補時12碼破網 韋斯咸2：0勝般尼茅夫英超｜紐卡素報捷闖前四 古馬雷斯初為人父捱眼瞓雙喜臨門英超︱洛里斯連環失誤累事 VAR兩度「幫手」熱刺仍1：2負紐卡素英超︱列斯聯主場2：3負富咸 球迷柴台：「馬殊你明早就被炒」英超︱李斯特城4：0作客大勝狼隊 終於跳出降班區與對手命運逆轉英超︱阿仙奴遭修咸頓迫和1：1 下半場「無電」今季第二度失分英超︱維拉一炒謝拉特即翻生 14分鐘入3粒 4：0大勝賓福特示威