英超｜C朗「早走風波」後首回歸一隊跟操　歐霸有望復出鬥舒列夫

C朗拿度早前對熱刺的英超提早離場，此舉即引起軒然大波，上輪對車路士的大戰更被抽起，離隊傳聞再度浮上水面。曼聯方面上載球隊操練照片，C朗亦有現身，證明已經「解凍」歸隊，有望周中對舒列夫的歐霸賽事亮相。



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C朗拿度早前對熱刺一仗拒絕後備入替，更提早離場返回更衣室，曼聯方面對車路士一仗隨即抽起這名老大哥，更不容許他參與一隊訓練，以示警誡。C朗透過社交網站發文，表示自己一時衝動，但沒有因事件而致歉。

曼聯發聲明抽起C朗 周末無緣鬥車路士 發文表心跡

曼聯贏波再添隱憂 C朗坐足全場無癮提早離場原來有前科

C朗拿度對熱刺一仗逕自返回更衣室，引起軒然大波。（Twitter截圖）

曼聯周中主場出戰歐霸分組賽鬥舒列夫，紅魔鬼社交網站上載球隊備戰相片，發現C朗拿度有份跟操，換言之已經「解凍」，有望在歐霸盃主場披甲。再與一隊操練，相片的C朗甚為歡容。除了C朗，傷癒的隊長哈利馬古尼也有出現在相中。

轉會消息靈通的名記羅曼奴（Fabrizio Romano）同樣發文，指C朗重回一隊，同時透露C朗與坦赫格一直有溝通，而《天空體育》指兩人並沒有攤牌，似乎關係沒有外界想像般僵持。

C朗歸隊操練，面露笑容。（Getty Images）

曼聯在歐霸盃E組暫時4戰得9分排次席，以次名出線附加賽機會甚高，若要爭取直接晉級16強，未來兩仗對舒列夫及皇家蘇斯達皆不容有失。C朗今季歐霸接近踢足，4場全數正選上陣，並錄得1個入球。

曼聯隊長馬古尼也復操，有望今仗披甲。（Getty Images）

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