英超｜紐卡素報捷闖前四　古馬雷斯初為人父捱眼瞓雙喜臨門

兩日無瞓，一般人或許日常生活已受到影響，紐卡素中場般奴古馬雷斯卻因父愛的偉大，親自證明即使不眠不休，依然能夠交出亮眼表現，更助紐卡素作客以2：1力克熱刺，進佔英超前四。



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紐卡素自沙特阿拉伯財團入主，在艾迪賀維帶領下，紐卡素漸漸成為有力爭逐前列的實力分子。今仗作客鬥熱刺，對方門將洛里斯出迎失誤，與哥林威爾遜相撞，這名紐卡素前鋒笠射入空門建功，狀態大勇的阿米朗其後窄角度射破洛里斯，即使哈利卡尼下半場頭槌得手，紐卡素仍然以2：1力克熱刺，並以21分升上第4位，僅兩分落後熱刺。

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紐卡素作客2：1力克熱刺，闖英超前四。（Getty Images）

紐卡素中場主將般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）末段退下火線，這名巴西中場縱然沒有貢獻助攻或入球，但今仗9度贏得控球權及3次成功攔截，對紐卡素防守甚有幫助。

古馬雷斯今仗在防守甚有貢獻。（Getty Images）

捱眼瞓披甲 「好鐘意同隊友並肩作戰」

以職業球員而言，上陣接近全場是基本，但古馬雷斯連續兩日沒有睡眠。事關這名24歲的巴西國腳兩日前榮升父親，妻子誕下兒子馬迪奧（Matteo）。家有喜事，加上睡眠不足，缺陣也是人之常情，但古馬雷斯依然堅持出戰，並接近踢足，受訪時早已雙眼通紅，略見疲態，「第一次做老豆，兩日無瞓過，我可以留喺屋企陪老婆同BB，但今場披甲係我決定，因為我好鐘意同佢哋（隊友）踢波。」

紐卡素全取3分，古馬雷斯的付出沒有白費，他坦言難以形容自己的喜悅，「我認為這幾日是人生中最快樂的日子，縱然辛苦但值得，我就像活在夢中，我不懂如何形容，我要向家人道謝，今場勝仗送給我的兒子馬迪奧。」

古馬雷斯將勝仗送給初生的兒子。（美聯社）

古馬雷斯榮升人父，完場後當然立即回家，他在社交網站感激球迷們對他的支持，並上載兒子穿上紐卡素主場球衣的相片，可見古馬雷斯為「喜鵲」上陣，是責任也是愛。

古馬雷斯完場後即曬兒子相片，兒子已經穿上紐卡素球衣。（Twitter截圖）

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