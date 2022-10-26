田徑｜港隊新力軍首為香港征戰　獎牌喜出望外卻是努力肯定

香港田徑代表在科威特舉行的亞洲少年U18田徑錦標賽，以1金1銀6銅合力寫下歷屆最佳成績。港隊大部分小將均首次代表香港征戰，眾將異口同聲表示佳績是一直堅持訓練的肯定。



港隊今次共派出11位運動員參加兩年一度的U18亞少田徑賽，創下歷來最多獎牌數，田總在周三（26日）舉行祝捷會，向運動員及田徑隊頒發獎金。

香港田徑U18代表大部分是首代表香港作賽。（葉詩敏攝）

除短跑女將鄧焯文外，其餘小將均首次代表香港作賽。過去數年於疫情的限制中堅持訓練，勇奪女子100米跨欄金牌的白凱文，笑言「未見過大場面」賽前既興奮又緊張，這面金牌別具意義，「本來只想汲取經驗，與其他選手交流，歷來第三面亞少田徑金牌，對我很有意義，是我一直努力的肯定，給了我推動力繼續進步，不要放棄。」

喜出望外奪金的她，笑指當晚攬住獎牌瞓覺，未來目標是繼續進步，再爭取佳績為港爭光。

首代表香港的白凱文勇奪女子100米跨欄金牌。（葉詩敏攝）

至於中長跑小將朱洛言，於今屆男子800米決賽跑出1分53.46秒奪得銀牌，打破自己保持的香港U18紀錄及塵封25年的香港青年紀錄。

不只把個人最佳時間兼香港U18紀錄（1分56.48秒）大幅推前逾3秒，更把教練梁達威於1997年創下的香港青年紀錄推前1.08秒。他指達成了教練的願望，「相信教練都會希望學生可以做得好成績，也是對我訓練成果的肯定。」

白凱文笑言開心得攬住獎牌瞓覺。（葉詩敏攝）

一班田徑新生代在疫情後終有機會出外比賽，並取得佳績，朱洛言表示：「是很好的體驗，我們大部分都是第一次出去，大家都是未知之數，所以是很好的機會汲取經驗。」

朱洛言在今屆賽事刷新800米香港青年紀錄。（葉詩敏攝）

對於不停刷新主項800米最佳時間，他坦言本身沒有特別期望，「但跑到成績，要保持謙虛，不能囂張。」

難得可以出國比賽，選手在防疫限制下未能於賽後出外放鬆遊歷，朱洛言指最深刻是在科威特的最後一天，與隊友一起在海傍散步，欣賞景色。而白凱文則透露與新加坡選手交換隊服是難忘體驗，「沒試過與選手交換隊衫做紀念，都幾特別。」

香港田徑U18代表在亞少賽取得歷來最佳成績。（葉詩敏攝）

香港田徑總會主席關祺在祝捷會上表示，港隊今屆獎牌數名列獎牌榜第四，田徑隊新力軍憑努力及實力，不但可以到海外比賽爭取經驗，亦充分表現了有能力登上亞洲，以至世界舞台。