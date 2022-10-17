田徑．U18亞錦賽｜兩將煞科日創PB兼摘銅　港隊1金1銀6銅完賽

一連4日在科威特舉行的亞洲少年U18田徑錦標賽，在周日（16日）煞科，港隊分別在男子跳遠﹑女子200米及接力同獲銅牌，結果以1金1銀6銅完成賽事。



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香港田徑隊在U18亞錦賽煞科日接連傳出喜訊，早前在女子100米摘銅的李紫桃，轉戰200米，初賽跑出26.05秒以總成績第8名晉級。這名小將決賽排在第8線，最終以24.79秒衝線，同時創下個人最佳時間，為港隊再添一面銅牌。葉景維在男子200米決賽則跑出21.77秒，以第4名衝線，僅僅與獎牌擦肩。

李紫桃繼女子100米後再添銅牌。（田總Facebook截圖）

姚柏羽及王震龍角逐男子跳遠獎牌，姚柏羽在第3跳創下7米的成績，生涯首度「破6」，並摘銅而回。隊友王震龍則以6.55米列第7位。

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姚柏羽刷新個人最佳摘銅而回。（田總Facebook截圖）

港隊其後出戰異程接力，由張永樂、鍾梓聖、葉景維及朱洛言組成的男子隊，以1分56.82秒衝線，第3名完賽。至於女子隊，賈慧妍、白凱文、鄧焯文及李紫桃合力創出2分17.97秒，同樣奪得季軍，為港隊連添兩面銅牌。

4日的U18亞錦賽告一段落，港隊煞科日連掃4牌後，最終以1金1銀6銅完成今屆賽事。

男子異程接力隊。（田總Facebook截圖）

女子異程接力隊。（田總Facebook截圖）

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