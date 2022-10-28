郊野公園燒烤場11.03重開　網民群情洶湧：幾時到露營地點

漁護署昨日（27日）傍晚宣布，郊野公園157個燒烤地點會在11月3日起重開，但署方補充41個露營地點繼續關閉，直至另行通告。香港郊野公園的Facebook專頁亦分享了燒烤場重開的消息，吸引近200個留言，但絕大部分都不是慶祝下星期可以去燒烤，而是質問政府何時才開放營地。



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郊野公園在社交網站宣布11月3日重開燒烤場地。（香港郊野公園Facebook）

就下周四重開燒烤場的喜訊，漁護署發新聞稿外，還在社交網站大事宣傳。香港郊野公園Facebook專頁出Post表示：「燒烤場Ready！」內文提到「讓大家久等了！郊野公園燒烤地點將於11月3日重新開放」！

「鍾意燒嘢食嘅朋友，出發前記得要做好準備同埋『惜食減廢』，食得曬先好帶，食唔曬就帶返走，盡量減少包裝，用可重用嘅燒烤用品同餐具呀！愛護郊野，離開時要確保火種已經熄滅；顧己及人，離開嘅時候還原返個場。」帖文附上可愛的卡通圖案。

漁護署一直封閉郊野公園的營地。（資料圖片/顏銘輝攝）

秋高氣爽，燒烤場重開，令市民周末假期有多一個好去處，此帖獲得很多讚好，但亦有人「派嬲」。為何「派嬲」？一看留言就一清二楚。在近200個留言中，幾乎全部都是質問政府，何時才重開露營地點？

郊野公園的露營地點仍然關閉，重開無期。（顏銘輝攝）

網民留言包括「幾時開露營場地啊？其實分散啲人先至係最幫到疫情，唔係強迫啲人去幫襯收費營地」、「唔通郊外露營風險仲高過室內唱K」、「政府係咪唔記得左香港有營地」、「露營場地有咩危險？如果真係有危險，為何私人營地又可以繼續營業」、「點解BBQ得，露營又唔得呀，畀個解釋嚟先喇」、「露營場地打算2046先開番」。

郊野公園的公眾露營地點在3年疫情期間，合共封閉了接近900日。

在郊野公園露營地點封關期間，漁護署在各區郊野公園人多聚集的地方加強巡查及執法，例如東龍島，打擊違反防疫規例的行為。（政府新聞處）

新冠肺炎疫情襲港，漁護署宣布郊野公園露營地點由2020年3月28日下午6時起關閉，至同年5月21日重開，期間封閉了54日。經過不足兩個月的開放後，隨疫情反覆變化，郊野公園的露營地點在2020年7月15日再度關閉，至今仍未有重開的消息，到今日（2022年10月28日）已經連續關閉836日。