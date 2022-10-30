山店店主給露營新手七點建議　由心理準備到揀露營裝備選擇營地

露營用品店「山問」經營出租營具業務兩年，租客以新手為主。山問創辦人可樂分享露營新手常見的誤解及問題，他表示大多新手以為帶得愈多東西去露營就愈好，放了不少沒有用的東西入背囊，結果原封不動帶回家。

若果只看社交媒體上的照片，生活中藍天與綠草之間，晚上一班人圍着爐火享受大餐，新手可能以為露營是一項舒適悠閒的活動。可樂表示露營的「Chill（悠哉）」與Staycation不同，大自然環境未必如你想像中舒服，建議新手先選擇到配套較充足的私人場地露營。



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山問其中一位創辦人可樂接受訪問。（顏銘輝攝）

山問店主可樂給露營新手的7點建議：

1. 露營未必如你想像中舒適

2. 仔細考慮帶去露營的用品及食物

3. 第一次先到配套較充足的私人露營場

4. 最好有具露營經驗的朋友同行

5. 蒙古包營易起，金仔營打卡靚

6. 離開前預留充足時間收拾營具

7. 放下日常生活，好好享受大自然



在疫情期間，露營成為港人熱潮，城市人紛紛湧到郊外露營，尋找旅遊的感覺。他們露營後分享的經驗及照片，吸引身邊更多朋友躍躍欲試，希望體驗露營的樂趣。

有人喜歡露營時加添配飾。（受訪者提供）

露營不似Staycation舒適

山問創辦人可樂告訴新手，露營的環境未必如打卡照中般美好。他說：「有時我帶朋友去，出發前看照片好似很漂亮，但去到後原來不是那回事，天氣不好又大風，找廁所又難，不似心目中理想。」

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可樂表示，若果有租客上來租營的話，會向他解釋各種營具的使用方法。（顏銘輝攝）

他勸新手不要對露營有錯誤的期望，他續說：「這是另一種Chill，如果你心目中的Chill是涼住冷氣，不如去Staycation更好。你去得露營，就是想親近大自然，但大自然都會給你一些附帶條件，未必如你想像中般舒服。」

露營可能未必如網上的打卡照般美好悠閒，你需要帶很多裝備，揹住大背囊行山。（受訪者提供）

「你要揹住重背囊行山，露營的地方會有蚊蟲，可能會很大風，半夜可能下雨，朝早起身會很寒冷，有很多未知因素，但正正有這些未知存在，令露營變得更有趣。」

露營看來很Chill，但背後需要面對大自然多變不確定的環境。（受訪者提供）

建議新手選擇私人營地

可樂表示新手問得最多是去什麼地方露營，他認為私人露營場較適合新手。他解釋：「沒有廁所去怎麼辦？又沒有地方洗澡，通常女孩子很關注的。如果新手未有準備去面對太大自然的生活，不如先去一些私人營地，配套好一點，你可以享受大自然環境，同時有好一點的洗手間。」他還建議，新手最好與具露營經驗的朋友出發，「如果個個都沒有經驗，很易手忙腳亂」。

可樂表示大部分來租營的顧客都是露營新手。（顏銘輝攝）

跟朋友去露營時也要問清楚，因為露營也有很多種形式。最普遍的是到露地後起營，放好東西去玩耍，黃昏開始煮食，晚上吃飯聊天後睡覺，翌日吃完早餐就收拾離開。有種露營形式叫「走營」，會揹住沉重的露營裝備去攀山越嶺。亦有人喜歡彷彿將整個廚房「搬」到郊外，在營地由朝到晚煮食。

煮食是很多人露營的其中一樣主要活動。（受訪者提供）

新手通常預備過多食物

有10年露營經驗的可樂表示，新手通常有個誤解，以為帶得愈多東西去就愈好。他說：「塞到背囊滿一滿，帶多很多不需要的東西去，回來才發現有些東西沒有用過，帶了整個套鍋去，但原來只用了其中一個煲。有人擔心電話不夠電，帶了很多尿袋（流動充電器）去。」

訪問期間，可樂正晾乾營底墊、營帳等露營裝備。（顏銘輝攝）

除了用品之外，新手亦常常準備太多食物去露營。他說：「在新手眼中，吃東西是十分重要，都常常問我們怎樣煮食，要怎樣預備食材？這類問題比較多。很多時帶很多食物去打邊爐，結果高估自己食量，浪費很多食物。」

常見的營帳有兩款，分別是金仔營（左）及蒙古包營（右）。（受訪者提供）

蒙古包營 VS 金仔營

可樂介紹新手喜歡的營帳有兩類，分別為蒙古包營及金仔營。金仔營由一枝營杆撐起，營內樓底較高，外表像金字塔，打卡拍照效果較佳。不過，金仔營較難搭建，必須要用營釘，若果營地泥土太硬，下不到營釘，就起不好金仔營。

蒙古包營內的空間較矮，通常在營內都要蹲下來，但搭建較容易，適合大風的地方，就算在硬地上使用也沒有大問題。可樂勸新手按能力及需要選擇營帳。

金仔營打卡效果較佳。（受訪者提供）

預留時間心機收拾營具

快樂的露營夜晚過去，翌日早上要收拾營具離開。可樂發現，很多人都沒有預留充足時間收拾。他說：「去露營時，（營帳）捲得很靚，輕易地開到。我都不明白，為何通常到走的時候就很倉猝？胡亂地捲（營帳），未洗乾淨（套鍋）就帶走。收拾都幾考工夫，可能你揹一個背囊去，但走的時候反而要拿住幾個袋走，因為收得不好，塞不進背囊。」他建議新手預算多點時間及心機去收拾營具及垃圾。

去年秋冬，可樂見證住疫情下的露營潮，一來山問接到的租營訂單接踵而來，需要清洗堆積如山的營具，二來他抽空到郊外露營時，也感到比過去人多擠擁，連找個營位也不容易。

坐在天幕下看書，也是一種享受。（受訪者提供）

放下日常生活專心享受大自然

他表示新手露營有時意識不到噪音擾人，例如到晚上的睡眠時間仍很在夜話聊天，以為細細聲其實整個營地都聽得到，或者在營地上播音樂。此外，露營人士離開時，一定要帶走所有物品及垃圾。可樂說：「有人露營後就將垃圾留在郊野，最誇張見過連營都沒有拆，人就走了。」

可樂正整理倉內的營具。（顏銘輝攝）

可樂認為露營是個貼近大自然的機會，希望大家暫時忘卻日常的城市生活。可樂說：「試過有次露營相對辛苦，包括起營及行山，天氣有點熱，去到那個地方起好營已經很累，但望上天見到很多星星，就會覺得一切都是值得。」

有些人露營會帶同燈飾及裝飾，令環境更加別緻。（受訪者提供）

「最重要的是心態，不要想日常生活的事情。」

「有些人去露營喜歡將日常生活搬入去，玩手機甚至處理工作，難得可以離開平時生活的環境，為何不好好享受一下大自然？跟大自然互動的過程，望住星星，聽住風聲，都是一種享受。」