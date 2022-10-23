游泳世界盃・柏林站｜何詩蓓輕鬆闖100自決賽　力爭今站第三金

游泳短池世界盃柏林站連奪2金的何詩蓓，周日（23日）轉戰女子100米自由泳初賽，她以52.41秒觸池，將在明晨決賽力爭今站第3金。



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何詩蓓在今站出戰400米自由泳和200米自由泳未逢敵手，已取得兩面金牌的她今日乘勇轉戰另一強項100米自由泳。

何詩蓓在初賽第9組第4線上陣，最終以52.41秒力壓荷蘭泳手Marrit Steenbergen率先觸池，並在總成績排第一晉身周一凌晨2時07分上演的決賽。

何詩蓓力爭今站第3金。（Getty Images）

游泳世界盃｜何詩蓓再破香港短池紀錄 400自勇奪今屆首金

一連三日出戰短池世界盃柏林站的何詩蓓，過去兩日已先後在400自及200自封后，當中400自以3分56.52秒刷新香港紀錄，可望在100自再下一城，把其在去年寫下的50.79秒亞洲紀錄兼港績推前。

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