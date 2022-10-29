游泳世界盃．多倫多站｜何詩蓓400自獲銅牌　即將出戰強項爭金牌

國際泳聯世界盃多倫多站，港將何詩蓓在女子400米自由泳先獲一面銅牌，連續兩站在同一項目獲獎。



一連三站的國際泳聯世界盃上周在柏林站展開，何詩蓓在該站連奪400、200及100米三項自由泳金牌，但今站來到第二站的多倫多站，加拿大及美國泳手回歸，何詩蓓在400自也要面對兩大勁敵——加拿大的天才少女麥堅杜殊（Summer McIntosh）及美國名將莉迪姬（Katie Ledecky）。

在香港時間周五（27日）晚上的400米自由泳初賽，何詩蓓以總成績第3名打入決賽，居於首兩名的，正是第1的莉迪姬及第2的麥堅杜殊。來到決賽，莉迪姬及麥堅杜殊很快便將其他泳手拋開，何詩蓓則在首50米後超越加拿大泳手贊臣（Ella Jansen）追上第3位，但未能追近首兩名。最終何詩蓓游出3分58.5秒奪得銅牌，麥堅杜殊則以破大會紀錄的3分52.8秒獲金牌，莉迪姬最終輸0.08秒，游出3分52.88秒奪銀。

何詩蓓在香港時間周六晚上，將出戰強項200米自由泳的初賽，作為短池世界紀錄保持者的她，此項目是她今站爭金的最大希望；周日則會再有100自賽事。