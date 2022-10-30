英超｜樸達首倒戈白禮頓半場吞3蛋車路士慘敗　熱刺絕地反勝取3分

樸達接掌車路士後，首度領軍返回白禮頓的美國運通球場，豈料舊東家即送見面禮，僅14分鐘連失兩球，半場更落後3球，即使夏維斯換邊初段頭槌建功，車路士依然以1：4不敵白禮頓。

另一邊廂，作客般尼茅夫的熱刺，一度連失兩球，幸好賴恩施斯隆﹑賓戴維斯及賓坦古亞各建一功，最終反勝3：2，驚險全取3分。



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樸達（Graham Potter）早前走馬上任，接任車路士的主帥，今仗率古古列拿倒戈鬥白禮頓，首度造訪昔日主場。

白禮頓面對舊主帥，毫無半點念舊情，日本國腳三笘薰獨力突破，推過車路士守將再傳中，杜沙特推過阿列沙巴拿加後射入空門，車路士僅5分鐘失守。

開賽僅5分鐘，杜沙特為舊主帥送上見面禮，白禮頓先開紀錄。（Getty Images）

白禮頓其後開出角球，羅夫度斯卓克的膝頭將皮球撞入自己網內，白禮頓14分鐘已領先兩球。上半場末段，艾斯度比倫（Pervis Estupiñán）接應隊友直線落底傳中，查洛巴落腳一鏟，再將皮球送入自己網內，車路士連輸兩球烏龍下，半場爆冷落後3球。

樸達重臨白禮頓主場，想不到僅14分鐘已經落後兩球。（Getty Images）

換邊後，阿列沙巴拿加上半場受傷，改由艾度亞文迪入替。車路士在下半場即有起色，上半場連番失機的干拿加歷查，右路交出恰到好處的傳中球，夏維斯一頂破網，48分鐘追成較接近紀錄。白禮頓補時階段由哥斯錦上添花，結果車路士以1：4慘敗白禮頓腳下。

夏維斯換邊初段即建功，為車路士追成1：3。（美聯社）

賓坦古亞建功 熱刺驚險絕殺

另一邊廂，熱刺作客般尼茅夫踢得患得患失，上半場22分鐘，般茅藉泰華尼亞助攻基化摩亞入球領先半場。下半場開波僅4分鐘，基化摩亞再接應亞當史密夫助攻射成2：0。

熱刺下半場大反擊，賴恩施斯隆於57分鐘入波追成1：2接近紀錄；至73分鐘，賓戴維斯接應比列錫開出角球門前頂入追成2：2 逼和對手。戰至補時階段，熱刺角球一輪混戰，賓坦古亞補射建功，結果熱刺以3：2反勝般茅。

熱刺一度落後兩球，下半場上演大反擊，賓戴維斯攻入追成一球，結果驚險反勝般尼茅夫。（美聯社）

同時開賽的紐卡素對阿士東維拉，哥林威爾遜梅開二度，加上祖連頓及阿米朗各建一功，4球輕取維拉，英超不敗走勢增至8場。

水晶宮由艾度亞迪一箭定江山，1球小勝修咸頓；賓福特與狼隊則打成1：1，各得1分。

阿米朗再度建功，助紐卡素大勝阿士東維拉。（Getty Images）

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