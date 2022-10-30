游泳世界盃．多倫多站｜何詩蓓200自決賽挫強敵　大熱奪今站首金

港隊游泳代表何詩蓓出戰游泳世界盃多倫多站，在強項200米自由泳輕鬆入決賽，與美國名將莉迪姬爭金，結果Siobhan游出1分51.13秒大熱奪金，奪得今站首金。



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何詩蓓（Siobhan）今周末與港隊隊友轉戰短池游泳世界盃多倫多站，在強項女子200米自由泳初賽游出1分56.15秒，以總成績第3名躋身決賽，與美國名將莉迪姬（Katie Ledecky）爭金。

多倫多站｜何詩蓓200自輕鬆晉級 明早與莉迪姬爭金

何詩蓓。（Getty Images）

莉迪姬出戰200自決賽前，這名美國7金得主先出戰長途的1500米自由泳，以無敵的姿態輕鬆奪金，同時以15分18.24秒刷新世界紀錄，體能無論亦受影響。

何詩蓓在3號泳線出戰，首25米已立即拉開領先優勢，100米已愈帶愈遠，同時比自己所擁有的世績時間更快，惟150米過後放慢，何詩蓓最終以1分51.13秒觸池，輕鬆奪金，比上站柏林站的時間快0.23秒。剛打破世界紀錄的莉迪姬以1分52.31秒緊隨其後摘銀，澳洲游手威爾遜則摘銅。

Siobhan賽後被問到，首100米保持低於世績的時間，是否策略的一部分，何詩蓓的回應與以往同樣「佛系」，「我都唔知呀！我只係盡力游睇下會發生咩事，好好彩地時間比柏林站好，希望愈來愈好。」

另外，以總成績第8名打入男子50米背泳決賽的港將劉紹宇，最終游出24.22秒，以第8名觸池。

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