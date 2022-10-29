英超｜曼城前線缺夏蘭特　迪布尼挺身而出建功小勝李斯特城

英超周六頭場，曼城作客鬥李斯特城。艾寧夏蘭特因傷缺陣，前線似乎有點影響，上半場久攻不下，幸好有迪布尼挺身而出，換邊初段罰球妙射破網，一箭定江山，助「藍月亮」作客小勝李斯特城。



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曼城周中與多蒙特互交白卷，射手艾寧夏蘭特該仗只踢半場，主帥哥迪奧拿指這名挪威球星被撞一下。曼城今仗作客李斯特城，夏蘭特未有列入大軍名單，前場改由阿根廷新星祖利安艾華利斯掛帥，配合迪布尼﹑貝拿度施華及基斯利殊攻堅。

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夏蘭特戰畢周中歐聯後，今周聯賽因傷缺陣。（Getty Images）

面對下游的李斯特城，曼城今仗如常主導戰局，上半場不乏攻勢，但前線欠缺夏蘭特下，入球似乎差一點，艾華利斯﹑貝拿度施華及迪布尼連番攻門，悉數被李斯特城門將丹尼禾特救出。

上半場中段，基亞利殊突破殺入禁區倒地，惟球證羅拔鍾斯（Robert Jones）沒有示意，「藍月亮」半場與李城互無紀錄。

李斯特城全力防守，加上曼城缺少夏蘭特下，半場打成0：0。（Getty Images）

換邊後，曼城不足1分鐘即有近磅攻門，貝拿度施華傳中，禁區外的洛迪卡斯簡迪接應勁射，皮球僅僅柱邊出界。「藍月亮」久攻不下，迪布尼挺身而出，處理罰球直接攻門，射門刁鑽到撞柱才能射破丹尼禾特的十指關，曼城49分鐘打破僵局。

李斯特城隨即還以顏色，一次有心思的角球製造險象，占士麥迪臣傳給禁區頂的泰利文斯，這名李城隊長第一時間抽射，幸好艾達臣僅僅掂到皮球，再撞楣彈出。

迪布尼罰球直接攻門破網，為曼城打破缺口。（Getty Images）

李斯特城主帥羅渣士隨後換入達卡及伊恩拿祖，希望增強攻力，可惜未能如願，兩軍餘下時間未能改寫紀錄，結果曼城1球小勝李斯特城，以29分暫時升上榜首。

李斯特城正選陣容（3-4-3）：

門將：丹尼禾特

後衛：艾馬迪﹑蘇恩古﹑菲斯

中場：卡斯泰尼﹑達斯貝利賀爾﹑泰利文斯﹑占士祖斯甸

前鋒：占士麥迪臣﹑華迪﹑哈維班尼斯



曼城正選陣容（4-2-3-1）；

門將：艾達臣

後衛：艾簡治﹑拿樸迪﹑史東斯﹑簡斯路

防守中場：洛迪卡斯簡迪﹑根度簡

中場：貝拿度施華﹑奇雲迪布尼﹑基亞利殊

前鋒：祖利安艾華利斯



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