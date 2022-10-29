港超聯｜東方4球輕取深水埗　孫銘謙慶祝背後有暖心原因

東方周六（29日）在港超聯主場對深水埗，終由孫銘謙連入兩球、在今季聯賽「開齋」下，以3：0擊敗對手。



深水埗今季在各項賽事8戰錄得7場敗仗，當中有5場更失4球或以上，球隊在10月初換上郭嘉諾任主帥，惟戰果未有起色。

今日在聯賽作客東方，深水埗仍是難逃大敗，上半場早段東方馬高斯一頂一射，及梁振邦後上撞射都不中目標，不過今仗的主角孫銘謙在28分鐘射入個人今季首個聯賽入球，接應左路傳中在尾柱撞入，打開紀錄。僅5分鐘後，孫銘謙又把握深水埗門將出迎時搶得皮球，再射入空門，連入兩球下助東方領先至2：0。

深水埗雖連吞敗仗，但今場仍展現出鬥志。（高詩琦攝）

換邊後深水埗搶回不少控球，亦偶有反擊，但鮮能真正考驗葉鴻輝。到50分鐘，東方再由蔡立靖一次在K角位推大位起腳射成3：0，完場前2分鐘，朱康銘把握角球攻勢門前頂入，為東方鎖定4：0勝局。

東方後衛朱康銘（中）亦取得入球。（高詩琦攝）

獲選為今場最有價值球員的孫銘謙，已是在各項賽事連續3場入球，今仗終於在聯賽打開紀錄，他坦言要感謝隊友：「謝謝他們的傳送和源源不絕的支持，即使我射不入也會鼓勵我⋯⋯很多隊友都想造給我入（第三球），可惜未能把握，也覺得不好意思。」

孫銘謙上半場已梅開二度。（高詩琦攝）

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孫銘謙今仗兩次入球後都做出一個獨特的慶祝手勢，他解釋道：「去年領養了兩隻唐貓，平時我會統稱牠們做Oks，所以用手做一個K字。」他笑言兩隻貓都是由兩個半月開始養，已剛滿一歲，小生命也給了他額外動力：「牠們令我想更努力，養到牠們肥肥白白。」

孫銘謙的慶祝動作原來代表所養的兩隻小貓。（高詩琦攝）

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