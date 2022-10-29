傑志和理文被視為今季港超聯的兩支爭標大熱，周六（29日）正是理文在將軍澳運動場主場迎戰「藍鳥」。

在2021名球迷入場的熾熱氣氛下，兩軍一如所料踢得相當肉緊，火藥味亦強，球證黃偉倫全場出示12面黃牌及1面紅牌，最終由末段10人應戰的理文以2：1險勝勁敵，但兩軍主帥賽後對球證都各有意見。



理文與傑志上半場踢得相對均勢，但決心極強的理文在上半場把握住兩個機會，成為今仗雙方最大分野，先在18分鐘由艾華頓右路一記笠射打開紀錄，完半場前，基華尼頓在左路與傑志後衛羅梓駿有所碰撞，後者倒地，球證未有吹停下基華尼頓繼續攻勢，他落底橫傳，終由迪高在尾柱接應剷入，將比數擴至2：0。

理文早着先機，上半場由艾華頓（左）及迪高（右）各入一球，早早領先成為獲勝關鍵。（高詩琦攝）

今場最常出現的場面，是有球員倒地、球證黃偉倫吹停比賽，或是雙方球員不滿判決而包圍球證，兩軍也時有衝突，比賽不斷停頓、球證也不斷「派牌」但仍難控制場面。其中一次較大的衝突出現在60分鐘，傑志進攻時禁區內的爭逐引起混亂，顏樂楓和余煒廉先後倒地，前者以身軀夾住皮球，惹來傑志球員不滿而引發一輪口角，最終球證判罰間接自由球，丹恩奴域操刀但無功而還。

今仗雙方球員不滿球證判決的畫面相當常見。（高詩琦攝）

徐宏傑領紅 理文捱過苦戰

75分鐘，傑志由艾里奧扳回一球，僅3分鐘後又出現一次關鍵判決，明加索夫突破越位欲接應長傳，但遭徐宏傑侵犯，球證遂向這名港隊後衛直接出示紅牌驅逐。面對傑志瘋狂施壓、射門，理文最終成功捱過苦戰，以2：1擊敗強敵全取3分，暫以4戰9分升上榜首，傑志則在3戰後獲6分，暫排第4位。球證一鳴完場笛，理文職球員便歡呼慶祝；相反，傑志球員則似對球證忿忿不平，怒罵「可恥」。

傑志和理文踢得相當激烈。（高詩琦攝）

朱志光：像學界比賽 陳曉明：雙方戰略不同

傑志主帥朱志光賽後直言：「理文一出來就擺了個好防守的陣，但我的球員也犯了踢職業足球最嚴重的錯，冇聽雞聲。」他稱不敢評論今仗球證表現，「球證水平有高有低，我不敢評論他好不好，有些（本來）預了會吹（但沒有吹），但球員也要預球證都會『蝦碌』，會跟不到，兩球（失波）都是以為球證會吹而停下來、不集中，要聽到雞聲或是皮球出界，才算完成防守，對手就不會那麼容易入波。」

球證黃偉倫的表現成為今場焦點。（高詩琦攝）

朱志光指理文踢法相當防守性，又以學界賽事比喻今仗比賽內容，「這場波好激，但內容不精彩，像踢了學界足球，不希望香港的榜首大戰像學界足球。」而陳曉明則有不同看法：「打法上，踢波就是如此，雙方都有不同戰略，只要比賽公平便可，職業足球始終要看成績，我也希望理文日後可以改善，受壓時做好一點，水準能再提升。」

理文在末段10人應戰下險勝對手，賽後向球迷歡呼。（高詩琦攝）

今仗球證大派12黃1紅，但比賽氣氛仍然非常激烈，談到球證表現，陳曉明道：「很多判決都是一線之差，但我也很期待香港有VAR，有的話，有些判決會好一點。我相信球證是盡力的，但可能球賽速度和雙方埋牙程度有影響，相信他已盡力，做球證很難，不過若有些關鍵判決能做得好一點，例如入球和黃紅牌，這就是為何需要VAR，但我對球證沒有很大的投訴。」他又認為，今仗將為理文注入更大信心：「這場波的3分讓我們跟傑志的距離拉返近，之前失了分，球隊這半年都在等一場能振奮士氣的比賽，相信今場會是，希望我們之後能一直有信心地殺落去。」

朱志光指今場比賽內容不精彩，彷如學界賽事。（高詩琦攝）

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