F1．日本站｜韋斯達賓提早4站封王不自知　計分混亂惹尷尬場面

F1（一級方程式世界錦標賽）日本站在大雨中雖按時開賽，但首3圈後便因雨勢及連場意外而出示紅旗，比賽暫停個多小時後，只餘約45分鐘比賽時間，韋斯達賓最終贏得這一站冠軍；陸克萊因違規遭罰5秒，由第二跌落第三。

但當所有車手、車隊和全世界媒體都認為，按賽會今年起用的新規例，比賽只進行了不足原定75%的距離下，車手不會獲得全數積分，「韋少」因而無法提早封王下，賽會卻即時宣布：韋斯達賓成為2022年度車手總冠軍。



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韋斯達賓在日本站封王的條件，是要比陸克萊多取8分，而然惡劣天氣下，比賽一起步便陷入混亂：連環意外、賽道上拖車引發車手暴怒，使賽事在第3圈後出示紅旗期間，仍然爭議不斷。

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日本首相岸田文雄（前排左二）造訪紅牛車隊車房。（Getty Images）

賽事雖暫停，但按賽例，比賽必須在起步後兩小時內結束，因此雖然賽事只跑了3圈，時鐘仍一直倒數。比賽最終在餘下40分鐘之時重新開始，韋斯達賓由頭帶到尾下以莫大差距勝出，陸克萊雖以第二名衝線，但他因與佩雷斯纏鬥時違規遭罰5秒，跌落第三；佩雷斯獲第二名。

賽事一起步便連場意外，加上雨勢加劇，一度紅旗暫停個多小時。（Getty Images）

當時全世界無人想到韋斯達賓已成功衛冕，包括他本人——全因F1今年起用新規例，明列賽事若未有完成75%比賽距離，車手便不會獲得全數積分；按日本站的情況，由於比賽在法定時間結束前，只跑了28圈，僅及原定的53圈的52%，若按新規例，前10名車手雖有分但不會獲得全數積分——意味冠軍獲19分、亞軍14分、季軍12分。

F1積分規例（2022年更新）：

*比賽需在沒有安全車或虛擬安全車下，領先車手完成兩圈賽事，方會有給予車手積分

2圈至25%距離 第1名：6分 第2名：4分 第3名：3分 第4名：2分 第5名：1分

25至50%距離 第1名：13分 第2名：10分 第3名：8分 第4名：6分 第5名：5分 第6名：4分 第7名：3分 第8名：2分 第9名：1分

50至75%距離 第1名：19分 第2名：14分 第3名：12分 第4名：10分 第5名：8分 第6名：6分 第7名：4分 第8名：3分 第9名：2分 第10名：1分

75至100%距離 第1名：25分 第2名：18分 第3名：15分 第4名：12分 第5名：10分 第6名：8分 第7名：6分 第8名：4分 第9名：2分 第10名：1分



若按此計算法，「韋少」今站獲得的積分會比陸克萊多7分，還差1分才夠提早封王——然而賽後訪問時，他突然被告知已經成功衛冕，令他一臉錯愕；即使與女友畢奇相擁慶祝過後，他仍顯得難以置信，在等候領獎時，更被邀到一張世界冠軍的「皇座」上，他不禁再問工作人員：「是真的嗎？（You sure？）」

韋斯達賓得悉已獲世界冠軍時一臉難以置信。（美聯社）

除了「韋少」本人，其他車手、車隊，甚至在場傳媒都大惑不解，紅牛車隊機械士也面面相覷，不敢慶祝，絕大部份媒體都認為是賽會計錯分，甚至在Twitter轟F1「業餘」。

然而賽會同時播出「韋少」榮登世界冠軍的致敬片段，似乎相當肯定。到底發生了什事？

韋斯達賓正式成為兩屆世界冠軍。（Getty Images）

國際汽車聯會賽後解釋：「扣減積分的規例（第6.5條）只適用在比賽暫停、而無法重啟之時（If a race is suspended in accordance with Article 57, and cannot be resumed），因此韋斯達賓獲得全數積分，並成為世界冠軍。」

這意味韋斯達賓按例獲得全部25分、第三名的陸克萊只獲15分，已獲366分積分的「韋少」，已無法被在積分榜第二的佩雷斯（253分）和第三位的陸克萊（252）追上，因而提早4站成功衛冕，連續兩年奪得世界冠軍，追平艾朗素的兩屆冠軍數據。不過韋斯達賓早已在積分榜領放，冠軍其實毫無懸念，加上今站的拖車事件和計分時的亂象，令「韋少」的世界冠軍未能成為今站最大話題。