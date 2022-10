F1．日本站｜韋斯達賓提早4站封王不自知　計分混亂惹尷尬場面

F1(一級方程式世界錦標賽)日本站在大雨中雖按時開賽,但首3圈後便因雨勢及連場意外而出示紅旗,比賽暫停個多小時後,只餘約45分鐘比賽時間,韋斯達賓最終贏得這一站冠軍;陸克萊因違規遭罰5秒,由第二跌落第三。

但當所有車手、車隊和全世界媒體都認為,按賽會今年起用的新規例,比賽只進行了不足原定75%的距離下,車手不會獲得全數積分,「韋少」因而無法提早封王下,賽會卻即時宣布:韋斯達賓成為2022年度車手總冠軍。



韋斯達賓在日本站封王的條件,是要比陸克萊多取8分,而然惡劣天氣下,比賽一起步便陷入混亂:連環意外、賽道上拖車引發車手暴怒,使賽事在第3圈後出示紅旗期間,仍然爭議不斷。

日本首相岸田文雄(前排左二)造訪紅牛車隊車房。(Getty Images)

賽事雖暫停,但按賽例,比賽必須在起步後兩小時內結束,因此雖然賽事只跑了3圈,時鐘仍一直倒數。比賽最終在餘下40分鐘之時重新開始,韋斯達賓由頭帶到尾下以莫大差距勝出,陸克萊雖以第二名衝線,但他因與佩雷斯纏鬥時違規遭罰5秒,跌落第三;佩雷斯獲第二名。

賽事一起步便連場意外,加上雨勢加劇,一度紅旗暫停個多小時。(Getty Images)

當時全世界無人想到韋斯達賓已成功衛冕,包括他本人——全因F1今年起用新規例,明列賽事若未有完成75%比賽距離,車手便不會獲得全數積分;按日本站的情況,由於比賽在法定時間結束前,只跑了28圈,僅及原定的53圈的52%,若按新規例,前10名車手雖有分但不會獲得全數積分——意味冠軍獲19分、亞軍14分、季軍12分。

F1積分規例(2022年更新):

*比賽需在沒有安全車或虛擬安全車下,領先車手完成兩圈賽事,方會有給予車手積分

2圈至25%距離 第1名:6分 第2名:4分 第3名:3分 第4名:2分 第5名:1分

25至50%距離 第1名:13分 第2名:10分 第3名:8分 第4名:6分 第5名:5分 第6名:4分 第7名:3分 第8名:2分 第9名:1分

50至75%距離 第1名:19分 第2名:14分 第3名:12分 第4名:10分 第5名:8分 第6名:6分 第7名:4分 第8名:3分 第9名:2分 第10名:1分

75至100%距離 第1名:25分 第2名:18分 第3名:15分 第4名:12分 第5名:10分 第6名:8分 第7名:6分 第8名:4分 第9名:2分 第10名:1分



若按此計算法,「韋少」今站獲得的積分會比陸克萊多7分,還差1分才夠提早封王——然而賽後訪問時,他突然被告知已經成功衛冕,令他一臉錯愕;即使與女友畢奇相擁慶祝過後,他仍顯得難以置信,在等候領獎時,更被邀到一張世界冠軍的「皇座」上,他不禁再問工作人員:「是真的嗎?(You sure?)」

韋斯達賓得悉已獲世界冠軍時一臉難以置信。(美聯社)

除了「韋少」本人,其他車手、車隊,甚至在場傳媒都大惑不解,紅牛車隊機械士也面面相覷,不敢慶祝,絕大部份媒體都認為是賽會計錯分,甚至在Twitter轟F1「業餘」。

然而賽會同時播出「韋少」榮登世界冠軍的致敬片段,似乎相當肯定。到底發生了什事?

韋斯達賓正式成為兩屆世界冠軍。(Getty Images)

國際汽車聯會賽後解釋:「扣減積分的規例(第6.5條)只適用在比賽暫停、而無法重啟之時(If a race is suspended in accordance with Article 57, and cannot be resumed),因此韋斯達賓獲得全數積分,並成為世界冠軍。」

這意味韋斯達賓按例獲得全部25分、第三名的陸克萊只獲15分,已獲366分積分的「韋少」,已無法被在積分榜第二的佩雷斯(253分)和第三位的陸克萊(252)追上,因而提早4站成功衛冕,連續兩年奪得世界冠軍,追平艾朗素的兩屆冠軍數據。不過韋斯達賓早已在積分榜領放,冠軍其實毫無懸念,加上今站的拖車事件和計分時的亂象,令「韋少」的世界冠軍未能成為今站最大話題。