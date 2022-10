F1｜韋斯達賓兩年稱霸都有爭議　車隊領隊理解條例「集體炒車」

「當我衝線後,OK今站係好正嘅賽事,又有分落袋,但我未成為世界冠軍。」韋斯達賓賽後坦言,卻偏偏在等待受訪時,竟然惘然地成功衛冕。

韋斯達賓兩度稱霸F1,同樣充滿爭議,這個未必與「韋少」個人有關,國際汽聯(FIA)反而要負更大責任。



以「混亂」一詞形容剛完成的日本站絕非為過。賽事先在暴雨中起步,首圈多架戰車失控炒車,賽道更出現拖車,不禁令人想起8年前比安奇意外離世的場面,難怪艾法托利車手加斯利(Pierre Gasly)破口大罵。

日本站|暴雨下開賽 8年前慘劇險重演 車手憤怒群起投訴

亂象延至賽後,紅牛的韋斯達賓有望在今站衝擊衛冕,但今站僅跑28個圈,根據今年F1推行的新例,賽事未能完成75%距離的話,車手不會獲得全數積分。換言之,「韋少」理應獲19分,衛冕亦要等一等。

日本站|韋斯達賓提早4站封王不自知 計分混亂惹尷尬場面

賽事一起步便連場意外,加上雨勢加劇,一度紅旗暫停個多小時。(Getty Images)

幸福來得太突然

「在比賽途中,我沒有想太多,當我衝線時,我心想:『今站是精彩的一站,又有不少分數進賬,但我未會成為世界冠軍。』」韋斯達賓賽後如此說道。

不過峰迴路轉的一刻,在等待受訪時發生,車隊工作人員突然歡呼,韋少亦來不及反應,原來自己不知不覺已成為成功衛冕,「老實說,我當時在思考究竟自己可得全數﹑一半或是75%的分數,我不清楚。然後FIA的傳媒代表祝賀我,但有人說我還差1分,這個感覺有點奇怪。最終也夠分了,我再度成為世界冠軍。」

國際汽聯一錘定音 眾領隊集體炒車

「扣減積分的規例(第6.5條)只適用在比賽暫停、而無法重啟之時(If a race is suspended in accordance with Article 57, and cannot be resumed)」

FIA一錘定音,即使世界冠軍落袋,紅牛領隊漢拿(Christian Horner)坦言對規例的理解與FIA有出入,「我認為他們(FIA)錯了,經歷上年的比利時站後,我們認為完成七成半距離才可獲得全數分數,我們以為還差1分,如今卻迎來重大的驚喜。」不單止漢拿,大部分車隊話事人亦對條例「理解錯誤」。

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包|一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

漢拿直指FIA的決定有錯。(Getty Images)

總冠軍爭議總有韋斯達賓

FIA決出總冠軍時有爭議已非首次,偏偏兩次也是韋斯達賓,就在上年的煞科戰,末段安全車帶頭時,被超圈的戰車可以先走,變成韋少單挑咸美頓的局面,結果韋斯達賓順利爬頭奪冠。當時負責落決定的馬斯(Michael Masi)變成代罪羔羊,問責下台,FIA其後公布是「人為因素」導致錯誤。

縱然韋斯達賓衛冕只是時間問題,但如今這樣封王,觀感上亦有點說不過去。畢竟F1是世界級大賽,卻竟然出現「唔知自己係咪世界冠軍」的情況,感覺上更像FIA說了算,難免令人有種「搬龍門」的感覺。

無獨有偶,韋斯達賓兩次稱霸亦有爭議。(Getty Images)

今季F1全季賽程:

F1今季全季賽程(01美術製圖)

更多F1相關報道: