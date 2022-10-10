F1｜韋斯達賓兩年稱霸都有爭議　車隊領隊理解條例「集體炒車」

「當我衝線後，OK今站係好正嘅賽事，又有分落袋，但我未成為世界冠軍。」韋斯達賓賽後坦言，卻偏偏在等待受訪時，竟然惘然地成功衛冕。

韋斯達賓兩度稱霸F1，同樣充滿爭議，這個未必與「韋少」個人有關，國際汽聯（FIA）反而要負更大責任。



以「混亂」一詞形容剛完成的日本站絕非為過。賽事先在暴雨中起步，首圈多架戰車失控炒車，賽道更出現拖車，不禁令人想起8年前比安奇意外離世的場面，難怪艾法托利車手加斯利（Pierre Gasly）破口大罵。

日本站｜暴雨下開賽 8年前慘劇險重演 車手憤怒群起投訴

亂象延至賽後，紅牛的韋斯達賓有望在今站衝擊衛冕，但今站僅跑28個圈，根據今年F1推行的新例，賽事未能完成75%距離的話，車手不會獲得全數積分。換言之，「韋少」理應獲19分，衛冕亦要等一等。

日本站｜韋斯達賓提早4站封王不自知 計分混亂惹尷尬場面

賽事一起步便連場意外，加上雨勢加劇，一度紅旗暫停個多小時。（Getty Images）

幸福來得太突然

「在比賽途中，我沒有想太多，當我衝線時，我心想：『今站是精彩的一站，又有不少分數進賬，但我未會成為世界冠軍。』」韋斯達賓賽後如此說道。

不過峰迴路轉的一刻，在等待受訪時發生，車隊工作人員突然歡呼，韋少亦來不及反應，原來自己不知不覺已成為成功衛冕，「老實說，我當時在思考究竟自己可得全數﹑一半或是75%的分數，我不清楚。然後FIA的傳媒代表祝賀我，但有人說我還差1分，這個感覺有點奇怪。最終也夠分了，我再度成為世界冠軍。」

國際汽聯一錘定音 眾領隊集體炒車

「扣減積分的規例（第6.5條）只適用在比賽暫停、而無法重啟之時（If a race is suspended in accordance with Article 57, and cannot be resumed）」

FIA一錘定音，即使世界冠軍落袋，紅牛領隊漢拿（Christian Horner）坦言對規例的理解與FIA有出入，「我認為他們（FIA）錯了，經歷上年的比利時站後，我們認為完成七成半距離才可獲得全數分數，我們以為還差1分，如今卻迎來重大的驚喜。」不單止漢拿，大部分車隊話事人亦對條例「理解錯誤」。

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漢拿直指FIA的決定有錯。（Getty Images）

總冠軍爭議總有韋斯達賓

FIA決出總冠軍時有爭議已非首次，偏偏兩次也是韋斯達賓，就在上年的煞科戰，末段安全車帶頭時，被超圈的戰車可以先走，變成韋少單挑咸美頓的局面，結果韋斯達賓順利爬頭奪冠。當時負責落決定的馬斯（Michael Masi）變成代罪羔羊，問責下台，FIA其後公布是「人為因素」導致錯誤。

縱然韋斯達賓衛冕只是時間問題，但如今這樣封王，觀感上亦有點說不過去。畢竟F1是世界級大賽，卻竟然出現「唔知自己係咪世界冠軍」的情況，感覺上更像FIA說了算，難免令人有種「搬龍門」的感覺。

無獨有偶，韋斯達賓兩次稱霸亦有爭議。（Getty Images）

今季F1全季賽程：

F1今季全季賽程（01美術製圖）

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