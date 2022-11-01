2022世界盃︱法國痛失中場雙核衛冕路難行　被迫用新人或有驚喜

022世界盃即將開鑼，法國《隊報》消息指中場保羅普巴（Paul Pogba）尚要休息多3星期，意味他將緣盡卡塔爾世界盃，加上另一中場尼高路簡迪（又稱：干堤／N'Golo Kanté）早前已確定無法出戰，一次過失去上屆為高盧雄雞奪冠的中場雙核，法國隊如何是好？



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普巴肯定緣盡2022世界盃。（Getty Images）

養傷多時的普巴，原本仍存趕及出戰世界盃的一絲希望，不過根據《隊報》消息，他因大腿傷患尚需3星期才能復出，他的經理人比文達（Rafaela Pimenta）其後確認，普巴將緣盡今屆世界盃。「保羅希望盡快復操，但必須保持耐性，在困難時刻中努力，為球迷和球隊早日復出，以最佳姿態重返球場。」

法國主帥迪甘斯早前稱，只會挑選法國隊11月22日在世界盃首戰對澳洲時能出戰的球員，令普巴的出戰機會命懸一線，可是近日消息指，這位29歲球星康復期間觸發新傷，肯定未能趕及出戰世盃。普巴自從9月右膝受傷進行手術，已養傷近兩個月。

法國另一中場簡迪估計亦不能趕及出戰2022世界盃。（Getty Images）

失去普巴、簡迪，法國中場出咩人？

法國隊在2018世界盃封王，中場雙核心普巴和簡迪功勞甚大，4年後的今天，力求衛冕的高盧雄雞很大機會沒有普巴，也失去簡迪。效力車路士的簡迪，自8月中後大腿筋受傷起一直倦勤，10月19日球會公布簡迪進行手術治傷，估計需缺陣4個月，篤定無緣世界盃。

失去兩員中場大將，對法國打擊不小，不過球隊中場人才輩出，效力皇家馬德里的一對新星曹亞文尼（Aurélien Tchouaméni）和卡馬雲加（Eduardo Camavinga），正好取代普巴和簡迪的位置。今年以8000萬歐元由摩納哥轉投皇馬的曹亞文尼只有22歲，卡馬雲加更只得19歲，能為法國中場注入活力和朝氣，比起沿用老將，說不定會帶來驚喜。