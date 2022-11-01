利物浦危機︱高普否認球隊老退　「沒有解藥但我們不會停止戰鬥」

上季一度爭奪四冠的利物浦，今季開季出乎意料遭遇滑鐵盧，即使歐聯已提早出線16強，分組賽最後一仗對拿玻里賽前記者會上，還是被不停問到球隊當前危機。

紅軍正選陣容是全英超平均年齡最大一隊，高普否認球隊正在衰退，宣稱當利物浦領隊並不只是關於「天氣晴朗」（when the sun is shining），強調會戰鬥到底。



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高普在歐聯賽前記者會否認利物浦今季陣容老退。（Getty Images）

利物浦已從歐聯分組賽出線，然而今季英超頭12場比賽只勝出4場，位列第九，是他領軍7季以來最差開季成績。高普直言「沒有迅速修正的辦法」，同時表示「我們不會停止戰鬥」。

他重申，「人們見到我總是說：『他看來很疲倦』或什麼的，但我不是，我不能以此為借口。我的工作並不是只限於天氣晴朗和有人給我們獎項之時，當我們身處艱苦時期，便是我的工作，我會盡我所能去做。」

利物浦開季「脫腳」，創高普領軍以來最差成績。（英超官網截圖）

紅軍今季失去前鋒沙迪奧文尼、奧歷治和南野托實，同時高價買入紐尼斯後，失去近季的穩定表現。他們可以踢出身價擊敗曼城，同時又會在森林和列斯聯兩支榜尾球隊身上接連敗陣。

紅軍正選陣容是全英超平均年齡最大一隊，利物浦班主和高普均要承受今夏沒有買入足夠球員，為球隊注入年輕活力的批評。高普反駁，由於一眾主力接連受傷，季尾之前任何有關球隊以至他帥位的評論均有欠公允，「我認為任何有關這題目的評論，應在球季較後或完結後才出現。如果說這班球員或這個教練『就是這樣』，去評論球隊或陣容，現時我不認為會是100%公平的，因為我們從未試過齊人。」

「我們失去球員，特別是前線的，我們失去頂級球員，對情況沒有幫助。」高普說，即使並不公平，他認為被批評也沒所謂，「這是正常的，這是我們的生活。問這些問題也是絕對公平，但我們遲些才有答案。」