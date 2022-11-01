2022世界盃︱日本三將落選惹爭議　森保一大軍名單連贏波都有難度

日本公布2022卡塔爾世界盃26人大軍名單，久保健英、三笘薰、南野拓實等悉數入選，可是表現亮眼的些路迪孖賽古橋亨悟、旗手怜央，以及在國家隊屢次在大賽有好表現的原口元氣均告落選，效力名古屋鯨魚相馬勇紀反而爆冷入選，令人大感意外。



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日本公布2022世界盃大軍名單。（Twitter）

日本2022世界盃26人大軍名單：

門將：川島永嗣、權田修一、丹尼爾．施密特

後衛：吉田麻也、長友佑都、酒井宏樹、富安健洋、中山雄太、板倉滉、山根視來、谷口彰悟、伊藤洋輝

中場：堂安律、遠藤航、伊東純也、守田英正、鐮田大地、柴崎岳、田中碧、久保健英、三笘薰

前鋒：南野拓實、前田大然、淺野拓磨、相馬勇紀、上田綺世



日本主帥森保一由選兵、用人到戰術均相當保守，長年為球迷所垢病，今次世界盃大軍名單中有不少爭議決定，在歐聯交出實績的些路迪前鋒古橋亨悟、中場旗手怜央意外落選，大軍名單上也沒有德甲柏林聯中場原口元氣的名字。不過最出乎意料的人選，還是效力日職名古屋鯨魚的前鋒相馬勇紀。

森保一說，「我已盡力根據我們的需要、球員在球會的狀況以及我們在世界盃計劃中的踢法，選出最全面的人選。」他解釋，「每一個位置都有很多球員可供選擇，工作極度困難。」

2022世界盃日本與德國、西班牙兩大勁旅同組，被視作出線機會不高。（Getty Images）

隊長吉田麻也和酒井宏樹兩守將，將連續第三度出戰世界盃決賽周，36歲的長友佑都和39歲門將川島永嗣更是第四次。南野拓實、鎌田大地和今季加盟皇家蘇斯達的久保健英等19個球員，均將首度進軍世界盃決賽周。

2018俄羅斯世界盃，日本成功晉級16強，淘汰賽對比利時一戰上半場領先2：0，惟下半場遭比利時連入3球反勝，始終未能突破16強止步宿命。今屆賽事日本被編入E組，同組對手包括德國、西班牙兩大傳統勁旅，以及哥斯達黎加。他們會先在11月17日在杜拜與加拿大友賽，分組賽首仗會在11月23日晚上9點硬撼德國。

球迷看到日本大軍名單後無不譁然，分組賽與德國、西班牙同組，本身出線希望已經被視作渺茫，名單中不見古橋亨悟、旗手怜央、原口元氣三大星將後，不少網民指出：「這陣容日本連贏波都有難度」。

2022世界盃日本隊滄海遺珠：