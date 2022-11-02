世界盃2022︱德國門神紐亞驚爆患皮膚癌　不影響第四度出戰世盃

德國門將紐亞（Manuel Neuer）突然自爆患上皮膚癌，並需三度進行手術。據德國媒體消息，手術料不會影響他出戰即將上演的2022卡塔爾世界盃。



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德國《圖片報》估計紐亞可能在2021年12月左右患癌，他當時在對巴塞歐聯比賽中臉上貼上膠布。（Getty Images）

紐亞周三（2日）在Instagram分享，他患上皮膚癌的消息。德國《圖片報》（Bild）估計，紐亞可能在2021年12月左右開始患癌，因為當時他在拜仁對巴塞的歐聯比賽中，右臉近鼻子附近明顯貼上一塊膠布。

為此他進行三次手術治療，至今臉上仍可清楚看到疤痕。

紐亞進行三次手術治療皮膚癌，臉上仍可見到疤痕。（Getty Images）

紐亞在IG分享患癌過程，並且跟同受此苦的網球女將姬芭（Angelique Kerber）一起投資防曬產品，「我們都曾患上皮膚疾病，我的情況是臉上有皮膚癌，需進行三次手術，因此我們對太陽油方面特別謹慎，以獲得最大保護。」

紐亞與姬芭一起推出防曬產品。（IG截圖）

「我們經常在戶外訓練，閒暇時間亦喜歡接觸大自然，我們必須開始用上新一代防曬產品，取得50+的保障。」患癌震撼彈只是「前菜」，紐亞為旗下防曬油產品宣傳才是正本戲，「我們知道自己擁有一支可以持續保護我們、很難會令我們曬傷的太陽油。」

紐亞今季為拜仁慕尼黑上陣頭9場聯賽，自10月初起肩膊受傷令他倦勤至今。世界盃開鑼在即，他必須盡快趕及康復和操起狀態，不過皮膚癌相信不會影響他第四度代表德國出戰世界盃。