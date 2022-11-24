世界盃2022︱靚仔球星大全　C朗領銜不可錯過十大足球男神

2022卡塔爾世界盃殺到，今屆賽事除了足球界永恆男神C朗拿度（Cristiano Ronaldo），各隊還有哪些必定不可錯過的靚仔男神？



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世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

1. C朗拿度／葡萄牙 - 足球界永恆男神

C朗外型俊朗加上一身肌肉，長年都是足球界男神。（Instagram）

葡萄牙國家隊隊長C朗（Cristiano Ronaldo）律己極嚴，注重飲食和休息加上每天瘋狂自行加操，即使已經37歲，外型和狀態依然頂尖。今屆很可能是最後一次在世界盃欣賞到C朗英姿，要好好珍惜機會呀~

葡萄牙（H組）分組賽程（香港時間）：

11月25日凌晨0時：葡萄牙 對 加納

11月29日凌晨3時：葡萄牙 對 烏拉圭

12月2日晚上11時：葡萄牙 對 韓國



為大家送上C朗噴血圖輯：

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2. 尼馬／巴西 - 令人又愛又恨的壞男孩

尼馬一臉帥氣而且球技精湛，同時卻因「演技出色」令球迷又愛又恨。（Instagram）

正所謂「男人不壞，女人不愛」，當C朗乖乖轉行當住家男人，邪氣十足的尼馬（Neymar）成為足球界壞男人代表人物。這個巴西頭號巨星不止在球場以外盡顯風流本色，女友如車輪轉，在球場內經常表演爐火純青的演技，被踢時倒地成滾地葫蘆的畫面被網民弄成搞笑的meme圖，今屆世界盃之後他會否再有新meme？

巴西（G組）分組賽程（香港時間）：

11月25日凌晨3時：巴西 對 塞爾維亞

11月29日凌晨0時：巴西 對 瑞士

12月3日凌晨3時： 巴西 對 喀麥隆



鋼條型男尼馬圖輯：

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3. 紐尼斯／烏拉圭：新世代男神接班人

紐尼斯的俊顏連利物浦領隊高普也讚不絕口。（Instagram）

紐尼斯（Darwin Nunez）擁有與C朗相同的1.87米身高，加上俊朗外型和一身健碩肌肉，這名效力利物浦的烏拉圭23歲球星，絕對有條件成為新一代足球男神接班人。今季新加盟利物浦已有不俗表現，15次上陣攻入7球，今屆世界盃很可能成為他名揚國際的舞台。

烏拉圭（H組）分組賽程（香港時間）：

11月24日晚上9時：烏拉圭 對 韓國

11月29日凌晨3時：烏拉圭 對 葡萄牙

12月2日晚上11時：烏拉圭 對 加納



小鮮肉男神紐尼斯圖輯：

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4. 孫興慜／韓國 - 風趣溫柔長腿Oppa

一個球員有幾紅，從他有沒有拍過Calvin Klein內褲廣告已可看到，孫興慜罕有流露性感一面。（Instagram）

足球男神亞洲代表，當然是韓國國家隊隊長孫興慜。他不止有1.83米身高和健碩身型，而且為人風趣幽默，常常跟熱刺隊友開玩笑，又能操7英、德、韓三國語言，加上溫柔體貼的暖男特質，絕對是人見人愛的長腿Oppa。

韓國（H組）分組賽程（香港時間）：

11月24日晚上9時：韓國 對 烏拉圭

11月28日晚上9時：韓國 對 加納

12月2日晚上11時：韓國 對 葡萄牙



長腿Oppa孫興慜圖輯：

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5. 基亞利殊／英格蘭 - 英倫邪氣花美男

基亞利殊的女性Fans超級多，原因就是帥。（Instagram）

長年大賽熱門英格蘭，特別受到外界注視，當中最多女球迷留意的一個，正是曼城27歲球星基亞利殊（Jack Grealish）。他球技出眾，然而最初為香港球迷熟悉，是因為他的樣子跟港星周柏豪猶如「失散孖生兄弟」。

球場以外的他喜愛夜蒲，違反隔離令開派對、隊友文迪涉及強姦案他亦有份身在現場攬女，經常被狗仔隊拍得與不同女伴離開夜店，從無固定女朋友，恍似一隻沒有腳的雀仔。或許正是這份永遠不會為誰停下來的叛逆，加上邪氣笑容令他更添神秘魅力。

英格蘭分組（B組）賽程（香港時間）：

11月21日晚上9時：英格蘭 對 伊朗

11月26日凌晨3時：英格蘭 對 美國

11月30日凌晨3時：英格蘭 對 威爾斯



基亞利殊美圖集：

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6. 基奧特／法國 - 足球版雷神托爾

基奧特高大俊朗，甚至較飾演雷神的Christopher Hemsworth更帥。（網上圖片）

如果只能挑選一個最性感足球員，「銀河唯一」基奧特（Olivier Giroud）是筆者的心水選擇。這個法國前鋒身高1.93米，練得一身健碩肌肉，配合無可挑剔的陽光帥臉，簡直就是行走中的費洛蒙。留鬚前的他已夠英俊，近年長留一臉鬍子，性感程度絕對不遜飾演雷神托爾的澳洲演員Chris Hemsworth。

法國分組（D組）賽程（香港時間）：

11月23日凌晨3時：法國 對 澳洲

11月27日凌晨0時：法國 對 丹麥

11月30日晚上11時：法國 對 突尼西亞



性感俊男基奧特圖輯：

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7. 利雲度夫斯基／波蘭 - 肌肉最強絕世好爸

利雲度夫斯基毫不吝嗇美好身材。（Instagram）

肌肉就是力量！基奧特的身材已經很過份，天外有天，人外有人，波蘭隊長羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski ）比起法國人更加健美。利雲的太太Anna是個健身教練，在她特別訓練之下，利雲愈練愈強，即使已屆34歲仍處巔峰狀態。這名兩女之父熱愛家庭，出道至今與緋聞絕緣，是個愛護妻子的顧家好男人。

波蘭分組（C組）賽程（香港時間）：

11月23日凌晨0時：波蘭 對 墨西哥

11月26日晚上9時：波蘭 對 沙特阿拉伯

12月1日凌晨3時：波蘭 對 阿根廷



欣賞利雲度夫斯基的完美體態：

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8. 美臣蒙特／英格蘭 - 人見人愛的小鮮肉

美臣蒙特像是個漂亮鄰家男孩，臉上總是掛上陽光笑容。（Instagram）

自從碧咸退役之後，英格蘭國家隊鮮有再出產同類型的精緻美男子。效力車路士的美臣蒙特（Mason Mount）論帥氣或許差一點，勝在23歲夠嫩口，而且臉上總是掛上陽光笑容，像個漂亮鄰家男孩。這名中場「小鮮肉」與國家隊隊友迪格蘭賴斯的真摯友誼令人羨慕，今屆世界盃兩兄弟能帶領英格蘭走多遠？

英格蘭分組（B組）賽程（香港時間）：

11月21日晚上9時：英格蘭 對 伊朗

11月26日凌晨3時：英格蘭 對 美國

11月30日凌晨3時：英格蘭 對 威爾斯



帥氣小鮮肉美臣蒙特圖輯：

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9. 南野拓實／日本 - 不修邊幅憂鬱藍武士

日本靚仔球星南野拓實總是「暴殄天物」不修邊幅，這張是他難得精心打扮的照片。（Facebook）

日本分組（E組）賽程（香港時間）：

11月23日晚上9時：日本 對 德國

11月27日晚上6時：日本 對 哥斯達黎加

12月2日凌晨3時：日本 對 西班牙



日本球星南野拓實顏值冠絕全隊，卻總是「暴殄天物」——頭髮長了懶得打理，戴個頭箍便算；鬍子長了懶得刮，任由它亂糟糟地生長；平日衣著也不像其他球星講究，西裝不用想，隨隨便便一身服就算。外表看似陰柔，內裏卻陽剛味十足，那怕如何不修邊幅，始終如漆黑中螢火蟲般鮮明出眾，加上一點點憂鬱氣質和神秘感，令這名27歲的藍武士成員吸引力十足。

憂鬱藍武士南野拓實：

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10. 奇雲查普／德國 - 可能係史上最靚仔門神

奇雲查普的另一半是巴西名模Izabel Goulart，他也不時客串為時尚名牌擔任模特兒。（Getty Images）

法蘭克福門將奇雲查普（Kevin Trapp）名氣不算響亮，德國國家隊有紐亞在陣，查普只能長居後備，但仍無損他是人生勝利組的事實——未婚妻是美艷動人的巴西名模Izabel Goulart，女方曾公開大談二人閨房之秘，「性福」無邊。世界就是如此不公平，1.89米身高配合冇得輸俊臉，大膽斷言查普很可能是史上最靚仔門將，沒有之一。

德國分組（E組）賽程（香港時間）：

11月23日晚上9時：德國 對 日本

11月28日凌晨3時：德國 對 西班牙

12月2日凌晨3時：德國 對 哥斯達黎加



靚仔得過份的門神奇雲查普：

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