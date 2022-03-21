德甲︱紐亞「踢中場」無視隊友幫忙堅決派牌　打破簡尼紀錄︱有片

德甲拜仁慕尼黑守門員紐亞再度衝出禁區，於中場位置冷靜長傳隊友，片段於社交媒體被外國球迷瘋傳。這位36歲德國球員，更打破拜仁名宿簡尼的紀錄，成為取得德甲最多勝仗的球員。
拜仁慕尼黑於德甲第27輪主場對柏林聯，憑京士利高文、尼安素高亞斯建功，及前鋒羅拔利雲度夫斯基梅開二度，輕鬆以4：0大勝而回，繼續排榜首，領先次席多蒙特6分。
36歲的拜仁門將紐亞經歷受傷後最近復出，他今仗連番勇救險球，保持清白之身，但最令人注意的，莫過於他又擔當「清道夫」衝出禁區，重回「最熟悉」的中場位置。
當時比賽已戰至尾段，拜仁領先4球，柏林聯球員中場大腳長傳，前鋒在無人看管下嘗試接應，但反應快的紐亞果斷衝出禁區，用心口控走皮球。
他結果推進至離自己龍門約40碼的地方，比拜仁至少3名球員還要前，但他十分冷靜，即使有隊友在身旁，仍決定展示自己的腳法，長傳分邊至左路，讓攻勢繼續。
而在今場比賽之後，紐亞已打破德國傳奇門將簡尼的紀錄，成為在德甲取得最多勝仗（311次）的球員。拜仁主帥拿高士文形容，這是「傳說中的紀錄（fabled record）」，並指紐亞只用了460場賽事就完成創舉，是不可思議，「我相信這紀錄會不斷推高。」
至於被「取代」的簡尼，現時正於拜仁擔任行政總裁，他認為紐亞代表了拜仁的風格及文化，「他在冠軍、紀錄及個人榮譽前，很有爭勝心，是個很偉大的領袖。」
3️⃣1️⃣1️⃣ career wins in the Bundesliga 🔴⚪️@Manuel_Neuer surpasses @OliverKahn to take over a new record 🏅#MiaSanMia pic.twitter.com/27EdtvJI3s— FC Bayern English (@FCBayernEN) March 19, 2022
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