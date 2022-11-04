歐霸｜曼聯小勝皇蘇錯過首名出線　坦赫格末段奇招爭取入球

曼聯欲以首名躋身歐霸盃16強，需要以兩球之差擊敗皇家蘇斯達，才可壓過對手。不過，紅魔鬼只能由小將加拿祖一箭定江山，作客一球小勝皇蘇，最終以次名晉級附加賽，隨時遇上巴塞隆拿或祖雲達斯等「大老虎」。



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歐聯分組賽日前結束，巴塞隆拿﹑祖雲達斯及阿積士等勁旅以小組第3名跌落歐霸附加賽。曼聯要避過硬仗，今仗作客皇家蘇斯達非勝不可，更要贏兩球，才有望從對方手中奪去首名出線權。

曼聯防線變動不大，迪基亞及利辛度馬天尼斯續任正選，雲迪碧克今季首度正選披甲，前線由C朗拿度夥拍小師弟加拿祖（Alejandro Garnacho）攻堅。這名阿根廷小將接應C朗的傳送，殺入禁區再窄角度建功，攻入首個曼聯入球。加拿祖慶祝時繼續效法大師兄，做出C朗近期的招牌冥想動作，賽後更發文向C朗道謝。

加拿祖接應C朗傳送再殺入禁區建功，攻入首個紅魔入球。（Getty Images）

臨完半場前，皇蘇守將後場失誤，惟C朗未能把握機會，單刀面對龍門挑射高出。紅魔鬼下半場極力爭取再次射破皇蘇大門，坦赫格末段更出奇招，換入哈利馬古尼充當前鋒，欲以高空攻勢轟炸皇蘇，可惜如意算盤打不響，曼聯依然未能改寫紀錄，結果一球小勝對手。曼聯與皇家蘇斯達同得15分，惟得失球差未能超越對方，紅魔鬼最終只能次名出線。

C朗單刀錯失良機，未能為曼聯擴大紀錄。（美聯社）

坦赫格：既滿意又失望

曼聯首循環主場對皇蘇時，因一個爭議性的12碼而落敗，主帥坦赫格直言球隊得不到應有的結果，但無奈地承認這就是足球。坦帥同時盛讚入球功臣加拿祖的表現，「我對加拿祖的表現十分滿意，我們前線需要更多選擇，畢竟安東尼﹑馬迪爾等球員缺陣。他在今仗製造不少威脅，同時有進賬，在防守方面亦有貢獻，我希望他可以保持這種表現。」

另外，坦赫格亦為換入馬古尼而解畫，直言這是一個清晰的決定，「我們需要入球，所以要踢得更加簡單直接，而馬古尼的頭槌出色，希望運用他與C朗的制空能力。」

馬古尼末段入替以前鋒身份爭取入球。（Getty Images）

曼聯戰附加賽硬仗可期

曼聯錯過直接躋身16強的機會後，需要與歐聯小組第3名的球隊爭出線，當中不乏實力強橫隊伍，除了巴塞隆拿及祖雲達斯外，C朗有望倒戈鬥母會士砵亭或舊東家祖雲達斯；主帥坦赫格亦有可能遇上阿積士。

由歐聯轉戰歐霸球隊：

阿積士（A組）﹑利華古遜（B組）﹑巴塞隆拿（C組）﹑士砵亭（D組）﹑薩爾斯堡（E組）﹑薩克達（F組）﹑西維爾（G組）﹑祖雲達斯（H組）



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