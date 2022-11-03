歐聯16強抽籤解構　PSG成首名球隊噩夢　紅軍可能對手均有轇轕

歐聯分組賽結束，淘汰賽16強塵埃落定。未料最後一個賽事日最後一刻，仍然有意外事發生。

H組賓菲加在補時階段多入一球，令同組的巴黎聖日耳門（PSG）跌至次名出線，頓時令淘汰賽抽籤形勢更為緊湊，尤其各支首名球隊，16強隨時要應付球壇最強鋒線。



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賓菲加與PSG於H組最後一輪前已肯定出線，PSG在得失球差有4球優勢，本來大有機會首名出線，未料他們作客2：1擊敗祖雲達斯，仍然未夠。賓菲加作客海法馬卡比，補時兩分鐘由祖奧馬里奧（Joao Mario）埋齋射成6：1，追至與PSG得失球完全相同，更一口氣在作客入球方面大幅超前PSG，登上首名。

賓菲加大炒海法馬卡比，成為首名，欣喜若狂。其餘7組首名球隊，只有煩惱。（美聯社）

歐聯淘汰賽抽籤規則：首名對次名，同一國家球隊或同組出線球隊，不會於16強對戰

小組首名：拿玻里（A組）﹑波圖（B組）﹑拜仁慕尼黑（C組）﹑熱刺（D組）﹑車路士（E組）﹑皇家馬德里（F組）﹑曼城（G組）﹑賓菲加（H組）



小組次名：利物浦（A組）﹑布魯日（B組）﹑國際米蘭（C組）﹑法蘭克福（D組）﹑AC米蘭（E組）﹑RB萊比錫（F組）﹑多蒙特（G組）﹑巴黎聖日耳門（H組）



歐聯分組賽完結，淘汰賽2月展開，世界盃會對形勢帶來甚麼影響呢？（Getty Images）

PSG是唯一法甲晉級球隊，抽籤時除了同組的賓菲加，其餘7支首名都有機會。要面對美斯、麥巴比及尼馬，任何球隊都嚴陣以待。PSG上季在16強次回合總比數一度領先兩球，大好形勢下被皇家馬德里前鋒賓施馬用17分鐘大演帽子戲法，總比數反勝3：2，且看有否機會報仇。

美斯上屆16強被皇馬淘汰，今季有機會報仇了。（Getty Images）

衛冕之師皇家馬德里跟PSG有點相似，同樣是所屬國家唯一出線球隊，故此排除同組的RB萊比錫，其餘7隊次名都有機會抽中對壘。次名球隊中PSG外，上屆亞軍利物浦亦實力強勁。這個戲碼在歐洲聯賽冠軍盃史上3次於決賽出現，包括近5季決賽兩次出現。兩軍在去屆爭冠，由雲尼斯奧斯祖利亞為皇馬一箭定江山。此外，2021年8強，利物浦亦被皇馬淘汰。

利物浦與皇馬近季經常碰頭，今屆又有機會。（Getty Images）

至於利物浦，今屆看來以歐聯為首要目標。他們是4支英超球隊中唯一次名出線，16強對手只有4個可能：除了皇馬，尚可能面對葡超雙雄波圖及賓菲加，以及前屆歐聯盟主拜仁慕尼黑。

利物浦在去屆分組賽與波圖同組，兩回合皆勝，八強則淘汰賓菲加。若抽中拜仁，不僅是2019年16強戲碼，上季離開「紅軍」的沙迪奧文尼，更會上演倒戈戰。

沙迪奧文尼轉投拜仁後表現穩定如昔，倒戈「紅軍」將相當有趣。（Getty Images）

而由於德甲是英超之外，另一4隊全數晉級的聯賽，拜仁在16強的潛在對手除了利物浦和PSG，只餘下比甲布魯日及意甲AC米蘭。

對賽抽籤將於下周一（7日）香港時間晚上7點舉行。

歐聯抽籤其餘可能出現的因緣對決：

曼城 Vs PSG - 21年準決賽＋美斯再遇哥迪奧拿

拜仁 Vs PSG - 20年決賽

熱刺 Vs RB萊比錫 - 20年歐聯16強，熱刺被淘汰後至今季重返歐聯

波圖 Vs 利物浦 - 18年16強、19年8強

熱刺 Vs 多蒙特 - 19年8強



每組轉戰歐霸球隊：

阿積士（A組）﹑利華古遜（B組）﹑巴塞隆拿（C組）﹑士砵亭（D組）﹑薩爾斯堡（E組）﹑薩克達（F組）﹑西維爾（G組）﹑祖雲達斯（H組）

