歐聯16強抽籤解構　PSG成首名球隊噩夢　紅軍可能對手均有轇轕

歐聯分組賽結束,淘汰賽16強塵埃落定。未料最後一個賽事日最後一刻,仍然有意外事發生。

H組賓菲加在補時階段多入一球,令同組的巴黎聖日耳門(PSG)跌至次名出線,頓時令淘汰賽抽籤形勢更為緊湊,尤其各支首名球隊,16強隨時要應付球壇最強鋒線。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包|一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

賓菲加與PSG於H組最後一輪前已肯定出線,PSG在得失球差有4球優勢,本來大有機會首名出線,未料他們作客2:1擊敗祖雲達斯,仍然未夠。賓菲加作客海法馬卡比,補時兩分鐘由祖奧馬里奧(Joao Mario)埋齋射成6:1,追至與PSG得失球完全相同,更一口氣在作客入球方面大幅超前PSG,登上首名。

賓菲加大炒海法馬卡比,成為首名,欣喜若狂。其餘7組首名球隊,只有煩惱。(美聯社)

歐聯淘汰賽抽籤規則:首名對次名,同一國家球隊或同組出線球隊,不會於16強對戰

小組首名:拿玻里(A組)﹑波圖(B組)﹑拜仁慕尼黑(C組)﹑熱刺(D組)﹑車路士(E組)﹑皇家馬德里(F組)﹑曼城(G組)﹑賓菲加(H組)



小組次名:利物浦(A組)﹑布魯日(B組)﹑國際米蘭(C組)﹑法蘭克福(D組)﹑AC米蘭(E組)﹑RB萊比錫(F組)﹑多蒙特(G組)﹑巴黎聖日耳門(H組)



歐聯分組賽完結,淘汰賽2月展開,世界盃會對形勢帶來甚麼影響呢?(Getty Images)

PSG是唯一法甲晉級球隊,抽籤時除了同組的賓菲加,其餘7支首名都有機會。要面對美斯、麥巴比及尼馬,任何球隊都嚴陣以待。PSG上季在16強次回合總比數一度領先兩球,大好形勢下被皇家馬德里前鋒賓施馬用17分鐘大演帽子戲法,總比數反勝3:2,且看有否機會報仇。

美斯上屆16強被皇馬淘汰,今季有機會報仇了。(Getty Images)

衛冕之師皇家馬德里跟PSG有點相似,同樣是所屬國家唯一出線球隊,故此排除同組的RB萊比錫,其餘7隊次名都有機會抽中對壘。次名球隊中PSG外,上屆亞軍利物浦亦實力強勁。這個戲碼在歐洲聯賽冠軍盃史上3次於決賽出現,包括近5季決賽兩次出現。兩軍在去屆爭冠,由雲尼斯奧斯祖利亞為皇馬一箭定江山。此外,2021年8強,利物浦亦被皇馬淘汰。

利物浦與皇馬近季經常碰頭,今屆又有機會。(Getty Images)

至於利物浦,今屆看來以歐聯為首要目標。他們是4支英超球隊中唯一次名出線,16強對手只有4個可能:除了皇馬,尚可能面對葡超雙雄波圖及賓菲加,以及前屆歐聯盟主拜仁慕尼黑。

利物浦在去屆分組賽與波圖同組,兩回合皆勝,八強則淘汰賓菲加。若抽中拜仁,不僅是2019年16強戲碼,上季離開「紅軍」的沙迪奧文尼,更會上演倒戈戰。

沙迪奧文尼轉投拜仁後表現穩定如昔,倒戈「紅軍」將相當有趣。(Getty Images)

而由於德甲是英超之外,另一4隊全數晉級的聯賽,拜仁在16強的潛在對手除了利物浦和PSG,只餘下比甲布魯日及意甲AC米蘭。

對賽抽籤將於下周一(7日)香港時間晚上7點舉行。

歐聯抽籤其餘可能出現的因緣對決:

曼城 Vs PSG - 21年準決賽+美斯再遇哥迪奧拿

拜仁 Vs PSG - 20年決賽

熱刺 Vs RB萊比錫 - 20年歐聯16強,熱刺被淘汰後至今季重返歐聯

波圖 Vs 利物浦 - 18年16強、19年8強

熱刺 Vs 多蒙特 - 19年8強



每組轉戰歐霸球隊:

阿積士(A組)﹑利華古遜(B組)﹑巴塞隆拿(C組)﹑士砵亭(D組)﹑薩爾斯堡(E組)﹑薩克達(F組)﹑西維爾(G組)﹑祖雲達斯(H組)