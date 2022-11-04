西甲｜碧基突宣布掛靴　周末迎魯營告別戰　生涯贏盡大小錦標

「感激足球為我帶來的一切，這趟旅程是時候結束了！」

35歲的碧基突然透過社交網站宣布掛靴，並將在周六深夜的西甲最後一次為巴塞隆拿上陣，結束18年的職業生涯。



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碧基（Gerard Pique）曾經說過：「我將在巴塞掛靴，但不會充當後備。」

這名35歲的巴塞隆拿老將今季上陣機會不多，僅披甲9次，表現亦開始走下坡，逐漸成為沙維的第5中堅人選。與其坐在後備席，倒不如灑脫一點，碧基如今兌現承諾，突然投下震撼彈。

碧基透過社交網站上載短片宣布掛靴，並表示今周六（5日）深夜魯營主場對阿美利亞的聯賽，將會是他生涯最後一戰。

碧基突然宣布掛靴，結束職業球員生涯。（Getty Images）

「足球給予我一切，當我年少時從沒有想過有機會效力巴塞，贏得大大小小的獎盃，成為世界及歐洲冠軍，與世界頂級的球員合作，成為巴塞隊長之一。我所有的童年願望已達成，感激足球及球迷帶給我這趟旅程，如今是時候告一段落了。」

碧基同時承諾，巴塞將會是他職業生涯最後一間球會，並指他在魯營的日子仍未結束，暗示日後或擔任巴塞其他位置。

碧基與巴塞隆拿的合約原定在2024年才屆滿，碧基如今掛靴，西媒透露碧基將放棄他餘下的薪金，而西媒早前曾透露，若果巴塞主動與碧基解約，需要支付高達4600萬鎊的解約金。

碧基今季淪為後備，上陣機會不多。（Getty Images）

球會與國家隊贏盡殊榮

碧基1997年加入巴塞隆拿青年軍，直至2004年一度離開，加盟曼聯發展，在2008年回歸魯營，當年在時任領隊哥迪奧拿的麾下，碧基慢慢變成球隊防線主力，助巴塞贏得西甲﹑歐聯及西班牙盃等各大錦標。碧基的國家隊生涯同樣亮眼，他曾助西班牙連贏世界盃及歐洲國家盃。

碧基曾為西班牙國家隊贏得世界盃及歐洲國家盃。（資料圖片／Getty Images）

碧基效力巴塞多年獲獎無數。（資料圖片／Getty Images）

球場以外，碧基的私生活同樣精彩，他在2010年南非世界盃時，與歌手Sharkira「撻着」，二人打得火熱，相愛12年並育有兩名兒子。二人情變的線索在今年逐漸浮面，Sharkira隻身帶兩名兒子度假；碧基被發現在巴塞市內與隊友夜蒲，不時有女伴在側，結果在今年夏天宣布分手，終止12年情。

碧基與Sharkira拍拖12年，可惜此情不再。（資料圖片／Getty Images）

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