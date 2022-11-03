世界盃．美國站｜何詩蓓晉50米自由泳決賽　周五爭冠附直播連結

何詩蓓（Siobhan Haughey）出戰一連三站的世界盃短池游泳賽，今天（3日）來到最後一站的美國站，她未有參報名400米自由泳，轉戰50米自由泳，她以XX.XX秒殺入決賽，將於香港時間周五（4日）早上7時05分爭冠。



何詩蓓在之前兩站世界盃累積奪得5金1銅，成績冠絕泳壇，今周她轉戰美國站。過去兩站均角逐100米、200米及400米自由泳的她，今站未有報名400自，轉戰50米自由泳，50自初賽於周四晚（3日）舉行。

何詩蓓在世界盃美國站轉戰50米自由泳。（Getty Images）

何詩蓓被編在初賽第4組，她游出23.99秒，以第4名晉級決賽，將於香港時間周五（4日）早上7時05分爭奪獎牌。同日晚上，何詩蓓將出戰女子200米自由泳初賽，更與勁敵莉迪姬同組，初賽便上演連場激戰。

Youtube直播連結：https://www.youtube.com/watch?v=wEbtvbAbr8g

另一名入決賽的港將是何甄陶。他於男子50米自由泳游沒21.62秒，以第5名殺入決賽。

何詩蓓在世界盃狀態大勇。（Getty Images）

伍棹然破港績

至於其他港將，包括歐鎧淳、伍棹然、林凱喬、麥世霆、黃培燊及CHILLINGWORTH Adam John皆未能晉級決賽，但伍棹然創出香港紀錄，眾將成績如下：

1. 歐鎧淳 50米背泳 27.59秒

2. 伍棹然 200米背泳 1分55.36秒*

3. 伍棹然 100米蝶泳 52.31秒

4. 林凱喬 200米蛙泳 2分30.34秒

5. 麥世霆 100米蛙泳 1分00.05秒

6. 黃培燊 100米蛙泳 1分00.53秒

7. CHILLINGWORTH Adam John 100米蛙泳 59.87秒

*新香港紀錄

