游泳世界盃．美國站｜何詩蓓爭200自「過三關」　今晚初賽鬥勁敵

香港泳手何詩蓓（Siobhán Haughey）爭取在游泳世界盃一連三站，包攬主項200米自由泳冠軍，今晚（4日）將於初賽上陣。

何詩蓓若在印第安納波利斯站掄元，即可奪得1萬美元特別獎金，但這一關絕不易過，美國名將莉迪姬（Katie Ledecky）將是最大對手，更會在初賽較量。



「香港女飛魚」何詩蓓柏林站及多倫多站都勇奪200自冠軍，本港時間今夜22:07開賽出戰200自初賽，爭取進入明早6:40舉行的決賽。初賽首8名泳手將會晉級。

美國站｜何詩蓓晉50米自由泳決賽 周五爭冠附直播連結

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何詩蓓（中）有力爭奪1萬美元特別獎金。（Getty Images）

初賽分為5組，何詩蓓排在最後一組，預定於本港時間22:07開賽，將於第4線上陣，奧運7金得主莉迪姬正正排在旁邊的第5線。二人曾於上站多倫多站決賽對決，何詩蓓以逾1秒優勢奪冠，莉迪姬以個人最佳時間1分52.31秒得亞。

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何詩蓓早前於多倫多站200米自由泳奪冠。（美聯社）

莉迪姬在今站已奪得400米自由泳冠軍，狀態大勇。而何詩蓓在今站50米自由泳得第4。此外，香港代表關鵬（Hayden Kwan）在男子200米背泳游出1分55.36秒，刷新香港紀錄，打破伍棹然保持的1分56.93秒。

莉迪姬將與何詩蓓於同一組初賽上陣。（美聯社）

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