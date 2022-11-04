游泳世界盃．美國站｜何詩蓓200自初賽僅輸0.05秒　決賽再鬥強敵

國際泳聯世界盃（游泳世界盃）今周在美國印第安波納斯舉行一連三站的最後一站，港將何詩蓓在首兩站都奪得200米自由泳金牌之下，今站再度衝擊冠軍，希望奪得「三站全冠」（Triple Crown）美譽。



何詩蓓作為女子200米自由泳的短池世界紀錄保持者，在同是短池賽事的世界盃，首兩站都成功奪得冠軍。來到美國站，她首日只出戰50米自由泳，最終第4名完成，周五（4日）則參加強項200米自由泳。

何詩蓓在初賽第5組出戰，同組有勁敵莉迪姬（Katie Ledecky），莉迪姬在上一站加拿大站「回歸」後即打破1500米自由泳世界紀錄，今站亦已先奪400米自由泳冠軍，狀態大好。

何詩蓓在今季世界盃首兩站都奪得女子200米自由泳冠軍，今次力爭在最後一站完成「三冠」。（Getty Images）

一起步，美國泳手嬋絲（Bella Sims）便領先，一度將何詩蓓和莉迪姬拋開逾1秒，但何詩蓓在最後一次轉身時已反超嬋絲，莉迪姬同時發力，最終更首先觸池，最終何詩蓓游出1分53.34秒，列小組及總成績第2，較第1的莉迪姬游出的1分53.29秒僅慢0.05秒，預計到決賽將鬥得更激烈。

女子200米自由泳決賽將於香港時間周六（5日）早上約6時40分舉行，若何詩蓓能再次獲勝，便能勝出全部3站的200自冠軍，屆時將奪得Triple Crown美譽及額外10000美元獎金。

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大勇的莉迪姬（圖）是何詩蓓的頭號勁敵。（Getty Images）

同日，香港男將伍棹然出戰男子50米背泳初賽，在第6組以23.88秒第3名完賽，惟未能以總成績前8打入決賽，最終排第11。