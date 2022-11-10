世界盃2022｜巴西5度封王冠絕全球　歐洲球隊奪冠次數稍勝南美

卡塔爾世界盃是歷來第22屆，翻查往績，過去21屆賽事中，均由歐洲及南美洲國家稱霸，歐洲稍為秤先；巴西則是歷來最多次奪冠的國家。



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過去21屆世界盃，曾經11次在歐洲舉行，8次在美洲上演，而亞洲及非洲各舉辦1次，卡塔爾將會是世界盃第2度落戶亞洲。

世界盃至今僅得歐洲及南美洲曾經稱霸，歐洲國家曾經12次捧走冠軍，其中德國及意大利各佔4次，法國兩度登頂，英格蘭及西班牙則各得1次。南美洲方面，巴西曾經5度封王，亦是史上奪冠最多的國家，而阿根廷及烏拉圭同樣兩度稱霸。

巴西5度稱霸世界盃，是歷來捧盃次數最多的球隊。（資料圖片／Getty Images）

曾經有個迷思，在歐洲以外的地方舉辦世界盃，將對巴西有着數，在1958年瑞典世界盃後，巴西另外4次封王皆不在歐洲大陸。另外，當世界盃在美洲地區舉行，連續7屆的冠軍也落在南美手上，但這個宿命在2014年巴西世界盃終被打破，當年冠軍正是大炒東道主7：1的德國。

亞洲球隊方面，最接近錦標的，必定是2002年的韓國隊，當年挾主場之利殺入4強，可惜季軍戰不敵土耳其，屈居殿軍，但也是亞洲球隊在世界盃史上的最佳成績。