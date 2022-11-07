體操世錦賽｜日本小將奇幻旅　兩周前候補入隊平衡木細緻演出稱后

機會，有時不期而遇。兩星期前，她或許沒想過自己會成為國內最年輕的體操世界冠軍。

英國利物浦舉行體操世界賽結束，最後一天的決出單項金牌。日本女將在平衡木奪得金和銅牌，金牌得主渡部菜月僅為候補隊員，首戰世錦賽「緊張到喊」，幸在關鍵時刻爆發小宇宙。



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渡部葉月年僅18歲91日，在初賽以13.6分，第5名晉級決賽。她在決賽保持水準，頗為穩妥，難度分與執行分跟初賽各差0.1分，總分同為13.6分。同一分數足以封后，原因之一是主要對手在決賽失準。

年僅18歲的渡部菜月，成就日本最年輕的體操世界冠軍。（美聯社）

渡部靠着較佳的執行分（E score/execution），力壓難度分相同的加拿大選手埃莉布歷克（Ellie Black）奪金，而布歷克在初賽以第8名「掹車邊」入圍。初賽首四名選手，得分都在決賽減少，包括大熱門中國的歐鈺珊。她不論在團體賽、全能賽及單項初賽都表現出色，其中團體賽初賽造出14.266分，單項初賽亦以13.9分首名晉級。惟她在決賽發揮不穩，更在一次跳躍動作後跌落平衡木，僅得13分排第6。

歐鈺珊在決賽未能發揮大為失準，總成績只得第6。（美聯社）

本屆世錦賽本應跟渡部無緣。她在賽前兩星期收到意外消息，應屆日本公開賽全能冠軍笠原有彩左膝前十字韌帶受傷，無法上陣，以替補身分入隊。突然得到機會登上世界舞台，渡部在賽事開始時相當緊張，練習時經常犯錯，甚至在完成初賽後，都忍不住當場流淚。她曾表示感到不安，臨場相當緊張。

翻騰，落腳，不掉下平衡木，距離成功邁進一大步。（美聯社）

不過，渡部在初賽已展現技術優點，完成動作相當細緻，令執行分相當高。決賽期間，她在木上保持穩定，跳躍、翻騰、橫移等，愈跳愈好，結末向前側手翻轉體，接向後翻騰兩周半轉體，落地站穩。渡部當場露出滿意笑容，結果更成就冠軍。她是日本第4位女子體操世界冠軍，更是歷來最年輕的冠軍。

渡部勝在動作完成得相當細緻。（美聯社）

「今場是參加比賽以來最緊張一次，在木上時腳抖得要緊」，渡部賽後說道，「這麼緊張的環境下沒有犯大錯，發揮到心目中的水平，總算多添了一點自信。」項目的銅牌由另一日本選手宮田笙子奪得。

渡部菜月（中）決賽分數跟初賽相同，力壓亞軍加拿大的布歷克（左）。季軍宮田笙子（右）的決賽分數，𦸨實亦較初賽低。（美聯社）

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