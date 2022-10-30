體操世錦賽｜「體操天使」黃曉盈偕陳卓琳出戰 石偉雄再爭入決賽
撰文：高詩琦
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在英國利物浦舉行的競技體操世界錦標賽，香港共派出3名運動員參賽，除「跳馬王子」石偉雄外，尚有女子代表黃曉盈及陳卓琳，兩人周六（29日）出戰女子單項資格賽。
黃曉盈及陳卓琳在世錦賽出戰女子單項平衡木資格賽，其中作為「大師姐」的黃曉盈獲得10.266分，排名第22；繼去年後再次參賽的陳卓琳，則獲10.033分排第24位，兩人都未能打入決賽。
至於「跳馬王子」石偉雄，則是香港在今屆世錦賽的唯一男子代表，曾在2019年世錦賽打入跳馬決賽並獲第7名的他，將會出戰單項跳馬，先在周一（31日）參加資格賽，爭取打入下周日（9日）的決賽。
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