體操世錦賽｜「體操天使」黃曉盈偕陳卓琳出戰　石偉雄再爭入決賽

在英國利物浦舉行的競技體操世界錦標賽，香港共派出3名運動員參賽，除「跳馬王子」石偉雄外，尚有女子代表黃曉盈及陳卓琳，兩人周六（29日）出戰女子單項資格賽。



黃曉盈及陳卓琳在世錦賽出戰女子單項平衡木資格賽，其中作為「大師姐」的黃曉盈獲得10.266分，排名第22；繼去年後再次參賽的陳卓琳，則獲10.033分排第24位，兩人都未能打入決賽。

至於「跳馬王子」石偉雄，則是香港在今屆世錦賽的唯一男子代表，曾在2019年世錦賽打入跳馬決賽並獲第7名的他，將會出戰單項跳馬，先在周一（31日）參加資格賽，爭取打入下周日（9日）的決賽。