桌球全英賽｜傅家俊外圍賽連贏6局反勝　晉級後馬不停蹄繼續練習

撰文：趙子晉
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在香港桌球大師賽奪亞後，傅家俊轉戰全英桌球錦標賽外圍賽，力爭躋身正賽。傅家俊首戰鬥中國球手白朗寧，結果連贏6局，同時3棒轟出過百度，以局數6：2擊敗對手，先拔頭籌。

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傅家俊（Marco）在上月初在紅館上演震撼全港的「滿分」147後，首度海外征戰，在英國約克出戰全英桌球錦標賽。

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傅家俊戰畢香港大師賽後，今轉戰全英賽外圍賽。（資料圖片／梁鵬威攝）

世界排名100過外的傅家俊，從外圍賽首圈打起，需要連贏4場才可取得正賽資格，首戰與中國球手白朗寧爭晉級。這名年僅20歲的中國球手，開局有個好開始，傅家俊開賽兩局落後。

傅家俊連續兩局失分後，及時回勇第3局以76：20扳回一城，Marco逐漸上力，第4局「起Break」打出57度，以92：23追成局數2：2平手。傅家俊入局後，手感愈來愈好，連續3局「起Break」破百，分別打出108度﹑124度及106度，順利拉開優勢，第8局再打出60度，奠定勝局，結果連勝6局下反勝白朗寧，下圈將鬥英國球手拉斯（Oliver Lines）。

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傅家俊在全英賽外圍賽連贏6局反勝晉級。（資料圖片）

連贏6局，5局「起Break」，3棒過百，數據說明一切，似乎傅家俊狀態不錯。Marco透過社交網站表達其感受，對自己表現甚為滿意，但不敢太過高興，並馬不停蹄繼續訓練，「對今日嘅表現係有少少開心嘅！ 不過開心一陣好啦，轉頭又要練波！」

反勝晉級後，傅家俊亦不敢輕懈。（陳葦慈攝）

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