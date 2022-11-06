桌球全英賽｜吳安儀外圍賽首勝成5年來女子第一人　傅家俊將登場

撰文：高詩琦
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作為桌球三大賽之一的全英錦標賽在香港時間周六（5日）開鑼，兩名港將吳安儀及李俊威首日出戰外圍賽，雙雙獲勝晉級，當中吳安儀的勝利更有重要意義。

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吳安儀在外圍賽首圈面對英格蘭球手Jenson Kendrick，以6：4獲勝，這場勝仗亦有多重意義：既是「四眼Cue后」在三大賽的首勝，也是自2017年伊雲絲（Reanne Evans）在世錦賽外圍賽擊敗Robin Hull以來，首位女子球手在三大賽獲勝。

吳安儀首次在三大賽獲勝。（吳安儀Instagram）

這一場勝利同時成為吳安儀在2022年職業巡迴賽的第三勝，她今年稍早先在威爾斯公開賽資格賽擊敗中國球手吳宜澤，再在英國公開賽首圈淘汰Ken Doherty，今再於全英賽取勝。吳安儀晉級至外圍賽第二圈後，將會面對前英國冠軍Matthew Stevens。

港將李俊威同樣晉級至外圍賽第二圈。（資料圖片／World Snooker）

同日出戰的港將李俊威，則以6：3擊敗英格蘭女將Rebecca Kenna，他會在次圈對英國球手馬克戴維斯（Mark Davis）。至於香港「神奇小子」傅家俊則會在周日舉行的餘下首圈賽事亮相，對20歲的中國新星白朗寧。

傅家俊即將在全英賽外圍賽亮相。（資料圖片／廖雁雄攝）
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